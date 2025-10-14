पार्टी में खुला हुआ खाली पर्स लेकर पहुंचने का सोनाली बेंद्रे (Sonali Bendre) का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सोनाली अपने पति गोल्डी बहल (Goldie Behl) के साथ एंट्री लेते हुए दिखाई देती हैं. उनके पति अंदर चले जाते हैं. लेकिन सोनाली पैप्स को पोज देने के लिए रूक जाती हैं. इस दौरान पैप्स सोनाली को बताते हैं कि उनका पर्स खुला हुआ है, जिसके बाद वो अपना पर्स बंद कर लेती हैं और पैप्स का शुक्रियादा करती हैं. यह भी पढ़ें: शो के बाद होटल में सपना चौधरी के कमरे में जबरन घुसने की कोशिश, मिली जान से मारने की धमकी
पार्टी में खुला हुआ खाली पर्स लेकर पहुंची सोनाली बेंद्रे
View this post on Instagram
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)