पार्टी में खुला हुआ खाली पर्स लेकर पहुंचने का सोनाली बेंद्रे (Sonali Bendre) का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सोनाली अपने पति गोल्डी बहल (Goldie Behl) के साथ एंट्री लेते हुए दिखाई देती हैं. उनके पति अंदर चले जाते हैं. लेकिन सोनाली पैप्स को पोज देने के लिए रूक जाती हैं. इस दौरान पैप्स सोनाली को बताते हैं कि उनका पर्स खुला हुआ है, जिसके बाद वो अपना पर्स बंद कर लेती हैं और पैप्स का शुक्रियादा करती हैं. यह भी पढ़ें: शो के बाद होटल में सपना चौधरी के कमरे में जबरन घुसने की कोशिश, मिली जान से मारने की धमकी

पार्टी में खुला हुआ खाली पर्स लेकर पहुंची सोनाली बेंद्रे

View this post on Instagram A post shared by Bollywood Stylefile by Simi (@bollywoodstylefile)

