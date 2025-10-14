शो के बाद होटल में सपना चौधरी के कमरे में जबरन घुसने की कोशिश, मिली जान से मारने की धमकी

सपना चौधरी (Photo: FB)

छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कोरबा (Korba) में हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी (Sapna Choudhary) को जान से मारने की धमकी दी है. यह घटना 12 अक्टूबर की है. कोरबा के एक रिसोर्ट में सपना चौधरी का डांस प्रोग्राम था. भीड़ ज्यादा होने के कारण सपना ने ढाई घंटे का कार्यक्रम एक घंटे में ही ख़त्म कर दिया. शो के बाद सपना चौधरी अपने कमरे में सोने चली गईं, इस दौरान चार लोग उनके कमरे के बाद पहुंचे और दरवाजा तोड़कर उनके कमरे में जाने की कोशिश की, यही नहीं उन्होंने सपना को गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी. बदमाशों ने रेसॉर्ट मिएँ तोड़फोड़ की और सीसीटीवी का डीवीआर और 10 हजार रुपये चोरी कर फरार हो गए. रिजॉर्ट संचालक चरणजीत सिंह की शिकायत पर चार लोगों अमित नवरंगलाल अग्रवाल, अनिल द्विवेदी, युगल शर्मा और सुजल अग्रवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. यह भी पढ़ें: Filmfare Awards 2025: फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में लापता लेडीज़' का जलवा, देखें विजेताओं की पूरी लिस्ट

वहीं आरोपी अनिल द्विवेदी ने भी रिपोर्ट दर्ज कराई है. उनका कहना है कि जब वे सपना चौधरी को सफल कार्यक्रम की बधाई देने पहुंचे, तो रिजॉर्ट कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की और पांच तोले की सोने की चेन छीन ली.

बता दें कि सपना चौधरी का हरियाणा में जाना माना नाम है. अब वो पूरे देश से लेकर विदेशों में भी प्रसिद्ध हो चुकी हैं. उनके डांस के लोग दीवाने हैं. एक डांस प्रोग्राम के लिए सपना 15 से 20 लाख रुपये चार्ज करती हैं. उनके डांस देखने लाखों की संख्या में लोग आते हैं.