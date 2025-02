Akshara Singh Hot Pics: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने अपने लेटेस्ट लुक से सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. अक्षरा ने ब्लैक गाउन में कुछ बेहद ग्लैमरस तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं, जिनमें उनकी अदाएं देखते ही बनती हैं. अक्षरा सिंह ने दुबई में कैप्टन स्टील के ब्रांड एंबेसडर के रूप में इस इवेंट में शिरकत की. अपने स्टाइलिश ब्लैक गाउन और किलर पोज़ के साथ उन्होंने इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है. फैंस ने उनकी तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटाया है और कई लोगों ने उन्हें ‘ब्लैक परी’ तक कह डाला. स्टायलिश आउफिट में भोजपुरी स्टार Akshara Singh ने दिए किलर पोज, एक्ट्रेस की हॉटनेस ने बढ़ाया सोशल मीडिया का तापमान (View Pics)

अक्षरा ने तस्वीरें पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, “Shining as a brand ambassador of Captain Steel in Dubai.” उनके इस स्टाइलिश लुक को Maison7Dubai ने डिजाइन किया है और स्टाइलिंग Khushboo ने की है. अक्षरा सिंह का ये ग्लैमरस अवतार सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और फैंस उनके लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. ब्लैक गाउन में उनका स्टनिंग लुक और कॉन्फिडेंस वाकई काबिले तारीफ है.

अक्षरा सिंह का ग्लैमरस अवतार:

View this post on Instagram A post shared by Akshara singh (@singhakshara)

