Who is Khan Sir Wife: खान सर की दुल्हनिया घूंघट में क्यों? सोशल मीडिया यूजर्स ने 'महिला सशक्तिकरण' पर उठाए सवाल, शुभकामनाओं के साथ दी नसीहत

Who is Khan Sir's wife A.S Khan?: देश के लोकप्रिय शिक्षक और यूट्यूब एजुकेटर खान सर इन दिनों अपनी शादी को लेकर खूब सुर्खियों में हैं. सोमवार को पटना में उनके रिसेप्शन का आयोजन हुआ, जिसमें पहली बार खान सर अपनी दुल्हन के साथ सार्वजनिक रूप से नजर आए. रिसेप्शन के दौरान खान सर कोट-पैंट में स्मार्ट दिखे, जबकि उनकी दुल्हन ने भारी लाल कढ़ाई वाला पारंपरिक लहंगा पहना था. उन्होंने घूंघट ओढ़ रखा था, लेकिन कुछ तस्वीरों में उनका चेहरा हल्के से नजर आ गया, जिनमें वे मुस्कुराती हुई दिखाई दीं.

एक तस्वीर में तो उनकी आंखें साफ-साफ नजर आ रही हैं, जिसे देखकर लोग उनकी शालीनता और गरिमा की तारीफ कर रहे हैं. वहीं, कुछ लोगों ने दुल्हन के घूंघट में रहने को महिला सशक्तीकरण के खिलाफ बताया.

'आप शिक्षक हैं, कोई क्रिमिनल नहीं'

अरे खान सर, आप शिक्षक हैं, कोई क्रिमिनल नहीं ! फिर काहे बात का इतना डर है? इतना काहे बात का डर कि अबतक अपना पूरा नाम लोगों को नहीं बता सके? इतना काहे बात का डर कि अपनी पत्नी का नाम किसी को नहीं बता सके? इतना काहे बात का डर कि अपनी पत्नी का चेहरा किसी को नहीं देखने दिया?… pic.twitter.com/yzVUxE4XH9 — Jaiky Yadav (@JaikyYadav16) June 3, 2025

'पत्नी को घूँघट से मुक्त ना कर सके'

ख़ान सर अच्छे शिक्षक हैं। लेकिन अपने विवाह में वे अपनी पत्नी को घूँघट से मुक्त ना कर सके। अगर उनकी पत्नी भी घूँघट करना चाहतीं हों तब भी उन्हें इसके साथ सहज नहीं होना चाहिए था। शिक्षक समाज से 5 कदम आगे का सोचने वाला होना चाहिए। मैं ऐसे किसी विवाह में जाता तो बिना दावत के लौट आता। pic.twitter.com/hw3lzQVgB3 — Shyam Meera Singh (@ShyamMeeraSingh) June 3, 2025

'खान सर अपनी संस्कृति नहीं भूले'

'नजर लगा दोगे इसलिए घुंघट में दिखाए'

तुम लोग नज़र लगा दोगे इसलिए घुंघट में दिखाए खान सर होशियार है 😁 — Subhi Yaduvanshi 🌍 (@yadavsubhi06) June 3, 2025

सोशल मीडिया पर उठे सवाल

जहां एक ओर लोग खान सर को शादी की बधाइयाँ दे रहे हैं, वहीं कुछ यूजर्स ने घूंघट को लेकर दोहरे मापदंडों पर सवाल उठाए हैं.

@ShyamMeeraSingh ने ट्वीट किया, “खान सर अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन वे अपनी पत्नी को घूंघट से मुक्त नहीं कर सके. शिक्षक को समाज से 5 कदम आगे सोचना चाहिए.”

@jumedeen\_khan ने लिखा, “खान सर खुद को प्रगतिशील बताते हैं लेकिन पत्नी को घूंघट में रखते हैं, ये कैसा विरोधाभास है?”

@JaikyYadav16 ने लिखा, लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं और संस्कृति के अनुसार बुर्का पहनने और घूंघट रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन खान सर जैसे शिक्षक जो इन प्रथाओं पर ज्ञान देते हैं. फिर दूसरों से भी ऐसा करवाते हैं, यह थोड़ा दोहरा मापदंड दिखाता है.

हालांकि कुछ यूजर्स ने इस पर संस्कृति और निजता का पक्ष लिया.

@yadavsubhi06 ने मजाक में लिखा, “तुम लोग नजर लगा दोगे, इसलिए घूंघट में दिखाए… खान सर होशियार हैं!”

@irfan\_moto9 ने समर्थन में कहा, “यह उनका निजी मामला है, वह मशहूर हैं और अपनी पत्नी की प्राइवेसी बनाए रखना चाहते हैं.”

@barunray6279 ने लिखा- खान सर मॉडर्न हो गए लेकिन अपना सभ्यता संस्कृति नहीं भूले हैं!

कौन हैं खान सर की दुल्हन?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, खान सर की पत्नी का नाम A.S. खान है. वह बिहार के सीवान जिले की रहने वाली हैं और ICSE बोर्ड से पढ़ी-लिखी हैं. बताया जा रहा है कि उनका स्वभाव बेहद शांत और विनम्र है.

खान सर ने खुद अपनी पत्नी की पहचान को लेकर कहा– “मेरा फोकस छात्रों पर है, इसलिए व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं कर रहा.”