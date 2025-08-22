गर्मी लगी तो गर्म हवा का लुत्फ उठाने लगी गिलहरी, मजेदार वीडियो देख चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान (Watch Viral Video)

गर्म हवा का लुत्फ उठाती गिलहरी (Photo Credits: X)

Squirrel Viral Video: चिलचिलाती गर्मी (Scorching Heat) में जब आसमान से बारिश की रिमझिम फुहारें जमीन पर गिरती हैं तो हर किसी को राहत मिलती है. बरसात का मौसम हर किसी के लिए चिलचिलाती गर्मी से राहत लेकर आता है, लेकिन उससे पहले भीषण गर्मी से हर कोई बेहाल हो जाता है. इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान हो जाते हैं. ऐसे में वो गर्मी से बचने के लिए या तो छांव का सहारा लेते हैं या फिर तालाब में डुबकियां लगाते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक मजेदार वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक नन्ही गिलहरी (Squirrel) अपनी पूंछ को उठाकर मजे से गर्म हवा का लुत्फ उठाती नजर आ रही है. यह नजारा इतना मनमोहक है कि इसे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- गिलहरी गर्म हवा का आनंद ले रही है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 239.5k व्यूज मिल चुके हैं और यह नजारा लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहा है. यह भी पढ़ें: Viral Video: फर्मेंटेड कद्दू खाने के बाद गिलहरी को हुआ नशा, नशेड़ियों की तरह करने लगी अजीबो-गरीब हरकतें

पूंछ उठाकर पंखे की हवा का आनंद लेती गिलहरी

Squirrel enjoying warm air pic.twitter.com/24t3hHR6CL — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 21, 2025

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक गिलहरी पूंछ उठाकर पंखे की हवा का आनंद ले रही है. गिलहरी पंखे पर कुछ इस तरह से बैठी है कि हवा से उसकी पूंछ उड़ रही है. गिलहरी ऐसा शायद गर्मी से राहत पाने के लिए कह रही है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीवों का इस तरह इंसानों की तरह व्यवहार करना लोगों को हैरान करता है, लेकिन ऐसे ही नजारे लोगों को आकर्षित भी करते हैं. गर्मी के मौसम में गिलहरी के लिए पंखे की हवा लेना एक असामान्य और मजेदार दृश्य है, जिसे देखकर लोग अपना दिल हार रहे हैं.