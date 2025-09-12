जब मगरमच्छ और हिप्पो आए एक-दूसरे के सामने, Viral Video में देखें दोनों की लड़ाई का क्या हुआ अंजाम?

मगरमच्छ और हिप्पो की लड़ाई (Photo Credits: X)

Viral Video: जंगल की दुनिया इंसानों की दुनिया से बेहद अलग होती है, यहां हर रोज जिंदगी और मौत के बीच जंग देखने को मिलती है. जंगल में रहने वाले छोटे जानवर अक्सर बड़े शिकारी जानवरों का शिकार बन जाते हैं, जबकि कई जानवर शिकारी जानवरों का भी डटकर मुकाबला करने से पीछे नहीं हटते हैं और अपनी हिम्मत दिखाते हुए शिकारी जानवर को शिकस्त देते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें पानी के दैत्य मगरमच्छ (Crocodile) का सामना एक हिप्पो (Hippo) से हो जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त घमासान शुरु हो जाता है. आखिर में इस लड़ाई का जो अंजाम होता है, उसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे.

इस वीडियो को एक्स पर @AMAZlNGNATURE नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. महज 13 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 3.5 मिलियन यानी 35 लाख बार देखा जा चुका है. इस पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं. एक यूजर ने लिखा है- हिप्पो को हल्के में लेना भूल है, ये भी पानी का बॉस है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- मगरमच्छ का शिकार करने का प्लान उल्टा पड़ गया. यह भी पढ़ें: Viral Video: पानी के दैत्य मगरमच्छ और गोरिल्ला के बीच हुई खूनी लड़ाई, देखें क्या हुआ इसका अंजाम

मगरमच्छ और हिप्पो का हुआ आमना-सामना

Everyone recognizes a psycho when they see one pic.twitter.com/ZQY1gcYhHo — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) September 9, 2025

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है एक नदी के किनारे पानी से बाहर आकर मगरमच्छ आराम कर रहा होता है, तभी पानी से निकलकर एक हिप्पो उसके सामने आ जाता है. हिप्पो को देखकर पानी के दैत्य मगरमच्छ को गुस्सा आ जाता है और वो अपने जबड़े को खोलकर हिप्पो पर अटैक करने की कोशिश करता है, उससे पहले ही हिप्पो अपना मुंह खोलकर उसे डरा देता है. हिप्पो की इस चुनौती को देखकर मगरमच्छ घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है.