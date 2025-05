Viral Video: स्कूटी चलाते समय लड़की ने एक साथ मारी दो गाड़ियों को टक्कर, पापा की परी के ड्राइविंग स्किल ने उड़ाए लोगों के होश

Viral Video: पहली बार जब कोई बाइक या स्कूटी चलाना सीखता है तो उसकी एक्साइटमेंट का लेवल कुछ अलग ही होता है. लड़कों में जहां बाइक चलाने को लेकर क्रेज देखने को मिलता है तो वहीं लड़कियां स्कूटी चलाना पसंद करती हैं. हालांकि कई बार एक्साइटमेंट के चक्कर में लोग अपना या दूसरों का नुकसान कर बैठते हैं. इसी कड़ी में सोशल मीडिया (Social Media) पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसे देखकर आप हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे. वीडियो में पापा की परी (Papa ki Pari) स्कूटी चलाते समय एक साथ दो वाहनों को टक्कर मार देती है, उसकी इस हरकत को देखकर आपको गुस्सा नहीं बल्कि हंसी आ जाएगी.

इस वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है- ये दीदी तो हैवी ड्राइवर है भइया. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- एकसाथ दो गाड़ियों को केवल पापा की परियां ही ठोक सकती हैं. यह भी पढ़ें: सड़क पर रील बना रही पापा की दो परियों के पास आ पहुंचे कुत्ते, बचने के लिए दोनों ने लगा दी दौड़ (Watch Viral Video)

पापा की परी ने दो गाड़ियों को एक साथ मारी टक्कर

