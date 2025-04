Viral Video: सड़क पर मटक-मटक कर चलते दिखे दो कौवे, अपने अनोखे स्वैग से खींचा सबका ध्यान

Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) के इस दौर में आए दिन कोई न कोई वीडियो वायरल (Viral Video) होता रहता है, जिसे देखकर कभी हैरानी होती है तो कभी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. खासकर, जानवरों और पक्षियों से जुड़े वीडियो ज्यादातर लोग देखना पसंद करते हैं. वाइल्ड लाइफ लवर्स को तो जैसे पशु-पक्षियों से जुड़े वीडियोज देखने का खासा इंतजार रहता है. उनमें भी ऐसे वीडियो लोगों का ध्यान तेजी से अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिनमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती है. इस बीच सोशल मीडिया पर दो कौवे का एक मजेदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो कौवे (Crow) सड़क पर मटक-मटक कर ऐसे चलते हैं, जैसे कि वो रैंप वॉक कर रहे हैं. उनका अनोखा स्वैग लोगों का ध्यान तेजी से अपनी तरफ खींच रहा है.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- ये दो कौवे एक साथ आसमान से गिरे और फिर जो कुछ भी हो रहा है, वो करने लगे... क्या आपको पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 1.3 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: Crow Speaks Marathi: पालघर के इस घर में रहनेवाला यह कौवा बोलता है मराठी, वीडियो देख रह जाएंगे दंग

सड़क पर मटक-मटक कर चलते दिखे दो कौवे

These two ravens fell from the sky together and then just started doing whatever this is...

Any idea what these guys are doing? pic.twitter.com/LENhp6TwRl

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) April 24, 2025