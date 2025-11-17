Viral Video: न्यूज़ीलैंड की महिला का श्रीलंका में यौन उत्पीड़न, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार

विदेशी महिला पर्यटक का युवक ने किया यौन उत्पीड़न (Photo: X|@DBenja_me)

न्यूज़ीलैंड की एक महिला पर्यटक से जुड़ी एक बेहद चिंताजनक घटना ने श्रीलंका में व्यापक आक्रोश भड़का दिया है. अपनी अकेली यात्रा के दौरान हुए यौन उत्पीड़न का दर्दनाक अनुभव साझा करते हुए उसने एक वीडियो पोस्ट किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. रिक्शा-जैसे वाहन में सफर करते हुए महिला ने इस घटना का पूरा विवरण वीडियो में दिया. उसके अनुसार, यह घटना तब हुई जब वह अरुगम बे से पासीकुडाह की ओर जा रही थी. रास्ते में उसने देखा कि एक स्कूटर सवार व्यक्ति बार-बार उसकी गाड़ी की रफ्तार धीमी कर उसके समानांतर चल रहा था. शुरुआत में उसने इसे नज़रअंदाज़ किया और अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन जैसे ही वह थोड़ी देर के लिए रुकी, वही व्यक्ति फिर से सामने आ गया. उसने स्कूटर पार्क किया, उसके पास पहुंचा और भाषा की बाधा होने के बावजूद उससे बातचीत करने की कोशिश की. यह भी पढ़ें: VIDEO: मराठी महिला के साथ बदसलूकी करने के आरोप में MNS कार्यकर्ताओं ने शख्स की कर दी पिटाई, मुंबई की घटना का वीडियो आया सामने

पर्यटक के अनुसार, वह व्यक्ति शुरुआत में दोस्ताना लगा, जिसके चलते वह सतर्क तो रही लेकिन स्थिति को सामान्य मानती रही. हालांकि, बातचीत ने अचानक भयावह रूप ले लिया जब उसने एक अश्लील सवाल पूछा और फिर अप्रत्याशित रूप से अपना गुप्तांग उसकी ओर कर दिया. सदमे और घबराहट में महिला ने तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गई. बाद में उसने बताया कि इस घटना ने उसे गहराई से झकझोर दिया और उसके आगे की यात्रा को लेकर उसे लगातार चिंता महसूस होने लगी.

महिला ने पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उसने बताया कि उस व्यक्ति ने यात्रा के दौरान उसके साथ अभद्र और अनुचित व्यवहार किया. उसकी शिकायत और वीडियो के वायरल होने के बाद श्रीलंकाई अधिकारियों ने जांच शुरू की और कलावांचिकुडी क्षेत्र से 23 वर्षीय एक युवक को हिरासत में लिया.

पुलिस ने पुष्टि की है कि मामले की जांच जारी है और अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि पर्यटकों को निशाना बनाकर किए जाने वाले अपराधों पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने क्षेत्र में महिलाओं और अकेले यात्रा करने वालों की सुरक्षा को लेकर चिंताओं को एक बार फिर उजागर कर दिया है.