Viral Video: हल्दी सेरेमनी में बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंचे बंदर, फलों से सजी थाली पर बोल दिया धावा और फिर...

Monkey Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर शादी-ब्याह से जुड़े कई रोमांचक और मजेदार वीडियो आए दिन देखने को मिलते रहते हैं. शादी की रस्मों से जुड़े कई वीडियो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जबकि कई बार शादियों में दावत उड़ाने के लिए बिन बुलाए मेहमान भी पहुंच जाते हैं. जी हां, बिन बुलाए मेहमान सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि जानवर भी हो सकते हैं. इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें अंग्रेजों के हल्दी सेरेमनी में बदंर (Monkey) पहुंचकर फलों से सजी थाली पर धावा बोलते हुए दावत उड़ाने लगते हैं. बंदर की हरकत को देखकर लोग ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं.

इस वीडियो को Ghar ke kalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं और इस पर रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है- बंदर कभी मौका नहीं गंवाते, जबकि दूसरे ने लिखा है- अंग्रेज कब से हल्दी की रस्में करने लगे. वहीं तीसरे यूजर ने लिखा है- इसे कहते हैं मौके पर चौका. यह भी पढ़ें: Monkey Entered The Mall: झांसी के एक मॉल में घुसा बंदर, जमकर मचाया उत्पात, एक युवती को काटा, लोगों के सिर पर बैठा (Watch Video )

हल्दी सेरेमनी में दावत उड़ाने पहुंचे बंदर

Bro Saw the opportunity and Took it😂 pic.twitter.com/FGMTQwgSrX

