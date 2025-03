Viral Video: शिकार करने के लिए तेंदुए ने किया बंदर पर हमला, फिर हुआ कुछ ऐसा कि उल्टे पांव भागने पर मजबूर हुआ शिकारी

Leopard Vs Monkey Viral Video: जंगल की दुनिया में वही जानवर जिंदा रहता है जो ताकतवर होता है या फिर वो जानवर बचते हैं जो झुंड में एकजुट होकर रहते हैं. किसी ने सच ही कहा है कि एकता में बहुत ताकत होती है और अगर आप एक साथ मिलकर रहते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता है. एकता की ताकत का उदाहरण पेश करने वाला एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक तेंदुआ (Leopard) शिकार करने के इरादे से बंदर (Monkey) पर हमला कर देता है, लेकिन वो यह भूल जाता है कि बंदर अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ उसका पूरा झुंड है. ऐसे में जब तेंदुआ हमला करता है तो बंदरों की फौज उस पर कहर बनकर टूट पड़ती है और शिकारी को मजबूरन अपनी जान बचाने के लिए उल्टे पांव वहां से भागना पड़ता है.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- तेंदुए ने सोचा कि वह अपने पूरे झुंड के सामने एक बबून को खा सकता है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 824k व्यूज मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- निश्चित रूप से शेर एक अलग कहानी होगी. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- परिवार का सबसे बड़ा सदस्य उन्हें बचाने के लिए तैयार था और सीधे खतरे की ओर बढ़ रहा था. यह भी पढ़ें: Viral Video: लड़की ने दिया खाना तो हाथ मिलाकर बंदर ने दिया धन्यवाद, दिल जीत लेगा यह वायरल वीडियो

शिकारी तेंदुए पर टूट पड़ा बंदरों का झुंड

Leopard thought he could eat a baboon in front of his whole troop. pic.twitter.com/qoyRz62xEo

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) March 12, 2025