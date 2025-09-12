Viral Video: नोएडा के एक घर में फैंसी लाइट में घुसा किंग कोबरा, 36 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू

घर के फैंसी लाइट में घूमता दिखा सांप (Photo Credits: X)

Viral Video: बारिश के मौसम में अक्सर सांप (Snake) अपने बिलों या जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों में लोगों के घरों में दाखिल हो जाते हैं. इस मौसम में सर्पदंश की घटनाओं में भी इजाफा देखने को मिलता है. ऐसे कई वीडियो भी हमें देखने को मिल जाते हैं, जिनमें सांप घर के किचन, बाथरूम, वाहनों या फिर जूते-चप्पलों में कुंडली मारकर बैठे दिखाई देते हैं. ऐसे हालात में सांप को रेस्क्यू करने के लिए सर्प मित्रों को बुलाया जाता है. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर किंग कोबरा (King Cobra) का एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें नागराज नोएडा के एक घर में लगे फैंसी लाइट में घुस गए. फैंसी लाइट में घुसने के बाद घंटों तक किंग कोबरा उसमें घूमता दिखा. बताया जा रहा है कि जब घरवालों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी तो मौके पर पहुंचने के बाद वन विभाग द्वारा करीब 36 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार सांप को रेस्क्यू कर लिया गया.

इस वीडियो को @manishktiwari81 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- नोएडा सेक्‍टर 51 की एक कोठी में लगी फैंसी लाइट में रेंगता दिखा सांप. जानकारी के मुताबिक, नोएडा के सेक्टर 51 के डी ब्लॉक में रहने वाले एक परिवार के घर में एक कोबरा घुस आया. सांप फॉल सीलिंग और रसोई में लगे एक सजावटी लाइट फिक्स्चर के अंदर छिपा हुआ पाया गया. यह भी पढ़ें: Viral Video: किंग कोबरा ने दिखाया अपना खतरनाक अंदाज, रेस्क्यू करने पहुंचे शख्स पर गुस्से में किया अटैक और फिर…

नोएडा के घर में फैंसी लाइट में घुसा किंग कोबरा

बताया जा रहा है कि परिवार ने इस सरीसृप को तब देखा जब वह लाइट के अंदर हिलने लगा, जिससे दहशत फैल गई. वन विभाग को तुरंत सूचित किया गया और 36 घंटे से ज्यादा समय तक चला बचाव अभियान शुरू किया गया. आखिरकार, शाम को सांप को सुरक्षित निकाल लिया गया.

बचाव अभियान के दौरान, डरे हुए परिवार ने खुद को घर के ऊपरी कमरों में बंद कर लिया और दो दिनों तक बाहर से आने वाले खाने पर निर्भर रहे. वायरल हो रहे वीडियो में एक जहरीला सांप बंद छत के अंदर लगे सजावटी लाइट फिक्स्चर के आसपास रेंगता हुआ दिखाई दे रहा है. यह घटना 9 सितंबर की है. वन विभाग के अनुसार, सांप को सुरक्षित बचा लिया गया और ओखला पक्षी अभयारण्य में छोड़ दिया गया.