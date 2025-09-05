Viral Video: किंग कोबरा ने दिखाया अपना खतरनाक अंदाज, रेस्क्यू करने पहुंचे शख्स पर गुस्से में किया अटैक और फिर…

किंग कोबरा सांप (Photo Credits: YouTube)

King Cobra Viral Video: दुनिया में पाए जाने वाले विभिन्न प्रजातियों के सांपों में से किंग कोबरा सांप को सबसे खतरनाक और जहरीला सांप माना जाता है, जिससे जुड़े वीडियो आए दिन देखने को मिलते रहते हैं. इसमें कोई दो राय नहीं है कि किंग कोबरा के जहर की एक बूंद किसी को भी मौत के घाट उतारने के लिए काफी है. यही वजह है कि अधिकांश लोग इससे दूरी बनाकर रखने में ही अपनी भलाई समझते हैं, जबकि कई लोग इस खतरनाक सांप से खिलवाड़ करने से भी बाज नहीं आते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें किंग कोबरा (King Cobra) का बेहद खतरनाक अंदाज देखने को मिल रहा है. दरअसल, एक शख्स जब उसे रेस्क्यू करने के लिए पहुंचता है तो किंग कोबरा सांप गुस्से में आकर अटैक कर देता है.

बताया जा रहा है कि यह वीडियो पुराना है, लेकिन एक बार फिर से लोगों का ध्यान तेजी से अपनी तरफ खींच रहा है. इसे अब तक 88 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है और लोगों ने इस पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर की हैं, लेकिन यह नजारा अधिकांश लोगों के होश उड़ा रहा है. यह भी पढ़ें: Viral Video: किंग कोबरा को पकड़ने की कोशिश कर रहा था शख्स, फिर हुआ कुछ ऐसा... नजारा देख पैरों तले खिसक जाएगी जमीन

किंग कोबरा सांप ने दिखाया अपना सबसे खतरनाक अंदाज

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि मशहूर स्नैक कैचर मुरलीवाला हौसला एक विशालकाय किंग कोबरा को रेस्क्यू कर उसे उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ने के लिए पहुंचे हैं. जैसे ही शख्स सांप को थैली से बाहर निकालता है, नागराज अपने फन फैलाकर खड़ा हो जाता हैं और अपना खतरनाक अंदाज दिखाने लगता है. किंग कोबरा कई बार शख्स पर पलटकर वार करता है, लेकिन स्नेक कैचर सावधानी पूर्वक उस पर काबू पा लेता है और थोड़ी मस्ती करने के बाद उसे जंगल में सुरक्षित छोड़ देता है.