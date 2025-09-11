Viral Video: इंसानों की तरह नल से पानी पीती नजर आई 'जल की रानी' मछली, नजारा देख नहीं होगा आंखों पर यकीन

नल से पानी पीती मछली (Photo Credits: Instagram)

Fish Viral Video: आए दिन इंटरनेट पर ऐसे ढेरों वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं, जो हमें हैरान करते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं, जिन्हें देखते ही हमारी निगाहें उस पर थम जाती हैं और आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल होता है. वैसे अगर बात की जाए मछलियों (Fishes) की तो इन्हें जल की रानी कहा जाता है और इन्हें पानी में तैरते हुए देखा जा सकता है. पर यहां सवाल यह है कि क्या आपने पानी में तैरने वाली जल की रानी (Queen of Water) को कभी नल से पानी पीते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो अब देख लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक मछली (Fish) को इंसानों की तरह से नल से पानी पीते हुए देखा जा सकता है. इस नजारे को देखकर यकीनन आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा.

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @heartwistt नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और यह तेजी से लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है. इस नजारे को देखकर लोग न सिर्फ हैरान हो रहे हैं, बल्कि अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है- ये सीन मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है. दूसरे ने लिखा है- भई वाह! ये मछली तो एकदम इंसानों जैसी है. यह भी पढ़ें: Viral Video: इंसानों जैसे दांतों वाली इस विचित्र मछली को देख उड़े लोगों के होश, हैरान करने वाला वीडियो हुआ वायरल

इंसानों की तरह नल से पानी पीती दिखी मछली

बहरहाल, मछलियों का व्यवहार आमतौर पर पानी में सांस लेने और तैरने तक ही सीमित रहता है, लेकिन मछली का इंसानों की तरह नल से पानी पीना लोगों को हैरान कर रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बाल्टी में कुछ मछलियां तैर रही हैं. वहीं ऊपर लगे नल से पानी बह रहा है, तभी अचानक से एक मछली नल के पास आती है और अपना मुंह खोलकर इंसानों की तरह पानी पीने लगती है. इसके इस अंदाज को देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान हो जाते हैं.