Viral Video: बॉल के साथ तालाब में मस्ती करता दिखा खूंखार बाघ, लोगों को पसंद आया शिकारी जानवर का यह अंदाज

Viral Video: बाघों को हमेशा से ही जंगल के सबसे खूंखार और बेहतरीन शिकारियों में से एक माना जाता रहा है. अपनी स्फूर्ति, ताकत और शिकार करने के अंदाज के लिए बाघ जाने जाते हैं. वो घात लगाकर अपने शिकार को ऐसे दबोच लेते हैं कि उनके चंगुल से फिर शिकार का बच पाना नामुमकिन हो जाता है. वैसे आपने अब तक शिकारी बाघ (Tiger) को किसी जानवर का शिकार करते हुए देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी टाइगर को तालाब में बॉल के साथ मस्ती करके फुर्सत भरे लम्हों का लुत्फ उठाते देखा है? अगर नहीं देखा है तो अब देख लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया (Social Media) पर बाघ का एक मनमोहक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें यह शिकारी जानवर तालाब में बॉल के साथ मस्ती करता हुआ नजर आ रहा है.

इस वीडियो को @AMAZlNGNATURE नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- यह बचाए गए बाघ मारुए का अपनी प्यारी गेंद के साथ एक निर्बाध पल है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 873k व्यूज मिल चुके हैं.

बॉल के साथ तालाब में मस्ती करता दिखा खूंखार बाघ

This is an uninterrupted minute of Maruay the rescued tiger with his beloved ball pic.twitter.com/xwAKdGnZJH

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) May 27, 2025