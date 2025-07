Viral Video: टाइफून व्हिपा भी न रोक सका प्यार! फ़िलिपीनो जोड़े ने बाढ़ग्रस्त चर्च में की शादी, जज़्बा देख भावुक हुए लोग

कुछ रिश्ते स्वर्ग से बनते हैं; उन्हें एक-दूसरे से जुदा होने से कोई नहीं रोक सकता; एक दृढ़ निश्चयी फिलिपिनो जोड़े ने इसी बंधन को निभाया और खतरनाक तूफ़ान विफा के बावजूद शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया. जेड रिक वर्दिलो (Jade Rick Verdillo) और जमैका एगुइलर (Jamaica Aguilar) नाम के नवविवाहित जोड़े ने मंगलवार को फिलीपींस के बुलाकान प्रांत के मालोलोस स्थित बारसोईन चर्च में शादी की, जहां भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई थी. "हमने बस हिम्मत जुटाई," वर्दिलो ने कहा. "हमने आज फैसला किया क्योंकि यह अपने आप में एक त्याग है. लेकिन अगर हम आज आगे नहीं बढ़े तो और भी त्याग करने होंगे." खराब मौसम के बावजूद, शादी में परिवार के कुछ सदस्य और दोस्त मौजूद थे. यह भी पढ़ें: Thailand: तलाकशुदा व्यक्ति ने छोड़ा खाना, एक महीने तक सिर्फ़ पीता रहा बीयर; बेडरूम में मिला मृत

शादी की दिल को छू लेने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं और इंटरनेट पर हज़ारों लोगों के दिलों को छू रही हैं. कई तस्वीरों में से एक में दुल्हन, एगुइलर अपनी सफ़ेद शादी की ड्रेस में एस्ले से नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि उसकी शादी की ट्रेन चर्च के पानी से भरे फर्श पर पीछे-पीछे तैर रही है.

This couple in the Philippines was determined to walk down the aisle on their wedding day. Even if it meant walking down a flooded one. https://t.co/M3DsHI1kyv pic.twitter.com/b55IMVHiRc

— ABC News (@ABC) July 23, 2025