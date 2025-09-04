Viral Video: हाथी ने सूंड से ताश के पत्तों की तरह गिरा दिया विशालकाय पेड़, गजराज की ताकत देख हैरान हुए लोग

हाथी ने गिराया विशालकाय पेड़ (Photo Credits: X)

Elephant Viral Video: जब भी ताकतवर और विशालकाय जानवरों की बात होती है तो उसमें हाथियों (Elephants) का जिक्र जरूर होता है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाथियों की गिनती जंगल के सबसे समझदार जानवरों में होती है और वो पारिवारिक भी होते हैं. हाथी का विशाल शरीर, उसकी ताकत और समझदारी ही उसे अन्य जानवरों से अलग बनाती है. आए दिन सोशल मीडिया (Social Media) पर भी हाथियों से जुड़े कई मजेदार और रोमांचक वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं. इसी कड़ी में हाथी के एक हैरान करने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें गजराज अपनी सूंड से ताश के पत्तों की तरह एक विशालकाय पेड़ को गिराते नजर आ रहे हैं.

इस वीडियो को एक्स पर @AMAZlNGNATURE नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- हाथी की ताकत अविश्वसनीय होती है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 560k व्यूज मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- जिन लोगों को लगता है कि मांस खाने वाले जानवर ज्यादा ताकतवर होते हैं, उन्हें हाथी के बारे में पता होना चाहिए. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- सूंड से हाथी ने पेड़ को ऐसे गिरा दिया, जैसे कोई ताश के पत्ते गिरा देता है'. यह भी पढ़ें: Viral Video: सूंड से पानी की बौछार करके छोटी बच्ची के साथ मस्ती करने लगा हाथी, मजेदार वीडियो देख बन जाएगा आपका दिन

हाथी ने ताश के पत्तों की तरह सूंड से गिरा दिया विशालकाय पेड़

THE STRENGTH OF AN ELEPHANT IS INSANE. 🤯 pic.twitter.com/UP3f4qdMu3 — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) August 31, 2025

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाथी एक विशालकाय पेड़ के बिल्कुल पास में खड़ा है और उसे अपनी सूंड से पकड़ कर जोर-जोर से हिलाता है. हाथी की ताकत के आगे विशालकाय पेड़ ताश के पत्तों की तरह एक झटके में गिर जाता है. इतने विशालकाय पेड़ को हाथी अपनी सूंड से गिराता है, उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा हाथी कितना ताकतवर हो सकता है.