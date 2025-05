Viral Video: ब्रिटिश व्यक्ति ने गर्व से भारतीय झंडा लहराकर लंदन की सड़कों पर कश्मीर में हुए टेरर अटैक को लेकर की पाकिस्तान की आलोचना

भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित पहलगाम आतंकी हमले के बाद दुनिया भर में लोग एकजुटता और भारत का समर्थन करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है, जिसमें लंदन की सड़कों पर एक ब्रिटिश व्यक्ति भारतीय झंडा थामे भारत के समर्थन में खड़ा है और पाकिस्तान की धमकियों को उजागर कर रहा है. वीडियो में एक अंग्रेज व्यक्ति पार्क में घूमता हुआ दिखाई देता है, जहां कुछ पाकिस्तानी भी मौजूद थे. वह व्यक्ति भारतीय झंडा लहराना शुरू कर देता है और ‘भारत जिंदाबाद’ और ‘कश्मीर भारत का है’ के नारे लगाने लगता है. कई पाकिस्तानी उसे घेरने के लिए आए, लेकिन वह व्यक्ति के हौसले को चुनौती नहीं दे पाए. यह भी पढ़ें: पाक सेना प्रमुख से जुड़ी है पहलगाम हमले की कड़ी, पाकिस्तान का साइबर हमला विफल

ब्रिटिश ने पहलगाम आतंकी हमले में 26 लोगों की जान जाने पर पाकिस्तान की निंदा की. 30 अप्रैल को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसे 282.7K से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

ब्रिटिश व्यक्ति ने गर्व से भारतीय झंडा लहराकर कश्मीर में हुए टेरर अटैक को लेकर की पाकिस्तान की आलोचना

