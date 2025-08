Viral Video: रेत के टीले पर चढ़ता दिखा नन्हा हाथी, फिर नीचे खड़ी मां के पास आकर किया कुछ ऐसा... दिल जीत लेगा यह वीडियो

Baby Elephant Viral Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर आए दिन वाइल्ड लाइफ (Wild Life) से जुड़े मजेदार वीडियो वायरल (Viral Video) होते रहते हैं, जिन्हें देखकर कभी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो कभी हैरानी होती है. वैसे तो अक्सर जंगल की दुनिया से शिकार से जुड़े रोंगटे खड़े करने वाले वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन कई वीडियो दिल को सुकून भी पहुंचाते हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर दिल को खुश कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक नन्हा हाथी (Baby Elephant) रेत के टीले (Sand Mound) पर ऐसे चढ़ रहा है, जैसे कि माउंट एवरेस्ट पर फतह कर रहा है. इसके बाद वो नीचे खड़ी अपनी मां के पास पहुंचता है और भावनात्मक सहारे के लिए उसे छूता है.

इस वीडियो को @susantananda3 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- बड़े-बड़े जानवर भी छोटे से शुरू करते हैं... कुछ ही दिन का छोटू रेत के टीले को ऐसे फतह कर रहा है जैसे वह एवरेस्ट हो. वापस आकर मां को दिलासा और भावनात्मक सहारा देने के लिए उसे छूता है. खेल के इस छोटे से चक्र में साहस, सहज ज्ञान और प्रेम की कहानी छिपी है, प्यारा. यह भी पढ़ें: Viral Video: केयरटेकर के साथ खेलते और मस्ती करते नन्हे हाथी का वीडियो हुआ वायरल, क्यूटनेस से जीता सबका दिल

रेत के टीले पर चढ़ता नन्हा हाथी

Even the giants start small….

Few days old Chotu conquering the sand mound like it’s Everest. Comes back & touches the mother for reassurance & emotional support.

In this tiny loop of play lies the story of courage, instinct & love. Cute 🥰 pic.twitter.com/JOE5O64OpO

— Susanta Nanda IFS (Retd) (@susantananda3) July 31, 2025