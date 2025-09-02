Video: मेरठ में तमंचे के साथ नाबालिग युवक का वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस

मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में एक नाबालिग युवक अवैध तमंचे के साथ डांस करता हुआ दिखाई दे रहा है. देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. यह वीडियो भावनपुर थाना क्षेत्र के जय भीम नगर का बताया जा रहा है. घटना गढ़ दौड़ स्थित एक कॉलोनी की है. वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई और मामले की जांच शुरू कर दी.
भावनपुर थाना अध्यक्ष योगेंद्र कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि वीडियो सामने आने के बाद नाबालिग के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस ने साफ किया कि इस तरह अवैध हथियार के साथ डांस कर वीडियो बनाना और उसे सोशल मीडिया पर साझा करना गंभीर अपराध है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो
#मेरठ तमंचे के साथ युवक का वीडियो वायरल
वीडियो में तमंचा लेकर डांस कर रहा है युवक
वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिस
भावनपुर थाना क्षेत्र के जय भीम नगर बताया जा रहा है वायरल वीडियो@112UttarPradesh @meerutpolice @DmMeerut @UPGovt @dgpup @myogiadityanath @adgzonemeerut pic.twitter.com/pgKxCuBurh
— India Direct News (@IndiaDirectNew4) September 2, 2025
जल्द होगी गिरफ्तारी
पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि आरोपी नाबालिग की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. साथ ही यह भी कहा गया है कि अवैध हथियार रखने और उसका दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.