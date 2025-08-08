UP: यूपी के गाजीपुर में महिला ने ज्वेलरी शॉप से चुराईं सोने की बालियां, चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद

महिला ने ज्वेलरी शॉप से चुराएँ बालियां (Photo: X|@cameraman_r)

लखनऊ, 8 अगस्त: लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र के भूतनाथ मार्केट स्थित रिद्धि ज्वैलर्स की दुकान से एक महिला ने बड़ी ही चालाकी से सोने की बालियाँ चुरा लीं. बताया जा रहा है कि इन बालियों का वज़न लगभग 1 ग्राम था. महिला ने दिनदहाड़े दुकान के कर्मचारियों के सामने ही इन्हें चुरा लिया और फरार हो गई. पूरी घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. दुकानदार के अनुसार, महिला ग्राहक बनकर दुकान पर आई और बालियाँ दिखाने के लिए कहा. कुछ देर दुकान में रुकने के बाद, उसने बाहर जाने का झूठा बहाना बनाया. बाद में जब दुकानदार ने अपना सामान चेक किया, तो उसने पाया कि सोने की एक जोड़ी बालियां गायब थीं. यह भी पढ़ें: Viral Video: देहरादून की महिला ने पलटन बाज़ार से सोने की अंगूठियां चुराईं, पकड़े जाने पर पुलिस पर हमला किया

दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में देखा जा सकता है कि महिला ने चुपचाप बालियां ज़मीन पर गिरा दीं और झुककर कुछ उठाने का नाटक किया और कुशलता से सोना कहीं छिपा दिया. बिना किसी को शक हुए, वह तुरंत बाहर निकल गई. जब दुकानदार को झुमके गायब होने की जानकारी मिली, तो उसने तुरंत गाजीपुर थाने को घटना की सूचना दी. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जब्त कर आरोपी महिला की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी है.

महिला ने चुराई सोने की बालियां

लखनऊ के गाजीपुर थाना क्षेत्र की भूतनाथ मार्केट में रिद्धि-सिद्धि सर्राफ ज्वेलर्स की दुकान पर एक महिला ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। महिला ने सोने की बालियों पर हाथ साफ कर मौके से फरार हो गई। भूतनाथ चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर महिला ने दुकान पर दिया वारदात। इस घटना की पूरी… pic.twitter.com/xQPR7jby7z — Roshan Kumar Journalist (@cameraman_r) August 8, 2025

पुलिस आसपास के इलाकों में महिला की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है. साथ ही, पुलिस ने दुकानदारों को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की सलाह दी है.