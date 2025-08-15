FACT CHECK: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का झंडा ध्वजारोहण के दौरान नीचे गिर गया? 2018 का वीडियो हाल का बताकर वायरल, जानें सच्चाई

Union Home Minister Amit Shah Viral Video Fact Check: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ध्वजारोहण के दौरान तिरंगा गलती से नीचे आ जाता है. इसे कई यूजर्स मौजूदा समय का बताकर शेयर कर रहे हैं, जिससे लोग भ्रमित हो रहे हैं. जांच में पता चला कि यह वीडियो अभी का नहीं, बल्कि साल 2018 का है. उस समय अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण कर रहे थे.
2018 का वीडियो हाल का बताकर वायरल
झंडा गिरा नहीं, उसने विरोध जताया – देशभक्ति के नाम पर नफरत फैलाने वालों से दूरी भली!"#IndependenceDay #Independence #FlagHoisting #15August #15August2025 #Freedom #IndependenceDayIndia #AmitShah #स्वतंत्रता_दिवस #viralvideo pic.twitter.com/wDEmwIbqCr
— KKC INDIA (@kkc_india) August 15, 2025
यहां है सच्चाई
कैसे हुआ खुलासा?
मीडिया रिपोर्ट्स (टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, जनसत्ता और एनडीटीवी सहित) के अनुसार, रस्सी खींचते समय झंडा थोड़ी देर के लिए नीचे आ गया था, लेकिन उन्होंने तुरंत रस्सी दोबारा खींचकर तिरंगे को सही तरीके से फहरा दिया था.
स्पष्ट है कि यह पुराना वीडियो है जिसे हाल का बताकर फैलाया जा रहा है. इस तरह के भ्रामक पोस्ट न केवल लोगों को गुमराह करते हैं, बल्कि अनावश्यक विवाद भी खड़े करते हैं.
वायरल दावा निकला फर्जी
निष्कर्ष निकाला कि सोशल मीडिया पर वायरल दावा गलत है. वीडियो पूरी तरह से संदर्भ से हटाकर पेश किया जा रहा है. यूजर्स को चाहिए कि किसी भी घटना का वीडियो या फोटो देखने के बाद उसका समय और संदर्भ जरूर जांच लें, ताकि फेक न्यूज का हिस्सा बनने से बचा जा सके.
सोशल मीडिया के दौर में पुरानी घटनाओं के वीडियो को नए सिरे से फैलाना आम हो गया है. ऐसे में जागरूक रहना और तथ्यों की पुष्टि करना ही सही तरीका है.