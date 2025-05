Theft Caught on Camera in Bengaluru: नग्न व्यक्ति ने दुकान में छेद कर 25 लाख रुपये के फोन चुराकर गर्लफ्रेंड को किया गिफ्ट, गिरफ्तार (देखें वीडियो)

बेंगलुरु में एक विचित्र चोरी में असम का 27 वर्षीय व्यक्ति इमरानुल्लाह, सीसीटीवी पर नग्न अवस्था में मोबाइल फोन की दुकान में घुसते हुए पकड़ा गया, उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, फोन चुराने के लिए उसने दावा किया कि यह उसकी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट है. यह घटना 9 मई को होंगसांद्रा में हनुमान टेलीकॉम में हुई. इमरानुल्लाह ने दुकान की दीवार में दो फुट चौड़ा छेद किया और अपने नए कपड़ों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए कपड़े उतार दिए. अंदर, उसने मोबाइल टॉर्च का इस्तेमाल करके केवल 15,000 रुपये से अधिक कीमत के महंगे फोन चुने, सस्ते मॉडल को नजरअंदाज किया. वह टूटी हुई दीवार के जरिए दुकान में घुसा, लगभग 25 लाख रुपये की कीमत के विभिन्न ब्रांडों के 85 मोबाइल फोन चुराए और मौके से भाग गया. यह भी पढ़ें: कौशांबी: लूटेरों से सड़क पर गिर गया लाखों रुपये से भरा बैग! 500 के नोट लूट रहे लोगों का वीडियो वायरल

दुकान के बाहर एक दोस्त ने निगरानी की. दुकान के मालिक ने सीसीटीवी के रिमोट एक्सेस के जरिए चोरी का पता लगाया और पुलिस को सूचित किया. अगले दिन इमरानुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने चोरी किए गए फोन बरामद कर लिए और अब उसके साथी की तलाश कर रही है.

#TheSouthernView with @tmvraghav: If you think you’ve seen it all, think again! A naked thief steals mobile phones in Bengaluru. pic.twitter.com/6gbvcXThFT

— NDTV (@ndtv) May 15, 2025