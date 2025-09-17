Telangana: आवारा कुत्तों के हमले से बचने के लिए घर की छत पर चढ़ा सांड, काफी मशक्कत के बाद किया गया रेस्क्यू (Watch Video)

आवारा कुत्तों के डर से छत पर चढ़ा सांड (Photo Credits: X)

Viral Video: तेलंगाना (Telangana) के आदिलाबाद जिले (Adilabad District) के निराला गांव (Nirala village) से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक डरा हुआ सांड (Bull) आवारा कुत्तों (Stray Dogs) के झुंड के हमले से बचने के लिए एक घर की छत पर चढ़ गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया. घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो रहा है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सांड घर के पास मौजूद पत्थरों के सहारे छत पर चढ़ा. अचानक हुए इस नजारे को देखकर ग्रामीण स्तब्ध रह गए और उनमें दहशत फैल गई, क्योंकि सांड छत से गिर सकता था और कोई बड़ा हादसा हो सकता था.

यह घटना दर्शकों और ग्रामीणों द्वारा कैद कर ली गई और अब इंटरनेट पर वायरल हो रही है. वीडियो में सांड घर की छत पर स्थिर खड़ा दिखाई दे रहा है. दूसरी ओर, घर की छत भी टाइलों से बनी हुई दिखाई दे रही है, जिनका इस्तेमाल भारत में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, घरों की छतों के लिए व्यापक रूप से किया जाता है. सौभाग्य से, मिट्टी और मिट्टी से बनी छत की टाइलें उस विशाल सांड का भार सहन कर सकीं. यह भी पढ़ें: Viral Video: हापुड़ में घर की छत पर चढ़ गया सांड, लोगों के प्रयास के बाद भी नहीं उतरा, नगर निगम ने क्रेन की मदद से उतारा नीचे

आवारा कुत्तों के हमले से बचने के लिए छत पर चढ़ा सांड

तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के निराल गांव में एक अनोखी घटना देखने को मिली, जहां आवारा कुत्तों के झुंड से बचने के लिए एक सांड घर की छत पर चढ़ गया। अचानक हुए इस नजारे से ग्रामीण हैरान रह गए। बताया गया कि शेख गफूर नामक किसान का सांड कुत्तों के हमले से घबराकर रस्सी तोड़कर भागा और… pic.twitter.com/e6cCrhW7IA — KHABAR FAST (@Khabarfast) September 16, 2025

प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों के बयानों के अनुसार, सांड बगल की दीवार और पत्थरों के सहारे छत पर चढ़ गया. आवारा कुत्तों के हमले से वह घबरा गया और उनसे बचने के लिए छत पर कूद गया. बाद में ग्रामीणों ने रस्सियों की मदद से सांड को सुरक्षित नीचे उतारा. इस घटना के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

राजस्थान के अजमेर में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां एक आवारा सांड 60 फुट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया. क्रेन की मदद से काफी मशक्कत के बाद आवारा सांड को बाहर निकाला गया. ऊंची टंकी पर खड़े आवारा सांड का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.