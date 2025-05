Pakistan Viral Memes And Jokes: पाकिस्तान की मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम फेल होने के बाद इंटरनेट पर मीम्स और जोक्स की आई बाढ़, देखें पोस्ट

वायरल मीम्स (Photo: X|@MrSinha_)

सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की ख़राब एयर डिफेंस सिस्टम से संबंधित मीम्स की बाढ़ आ गई है, जो 6 और 7 मई की मध्यरात्रि को भारत द्वारा दागी गई एक भी मिसाइल को रोक नहीं पाई, जिससे पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी ढांचे नष्ट हो गए. चीन द्वारा विकसित HQ-9 प्रणाली को विमान, क्रूज मिसाइलों, यूएवी और सामरिक बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसके बेस वैरिएंट में इसकी रेंज 120 किलोमीटर है, जो HQ-9B में 300 किलोमीटर तक है, और यह 50 किलोमीटर तक की ऊँचाई पर स्थित वस्तुओं को निशाना बना सकती है. यह भी पढ़ें: Dhoni Memes: जब नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने उतरे MS धोनी, फैंस ने ली चुटकी, सोशल मीडिया पर वायरल हुए मजेदार मीम्स

एक्स पर नेटिज़ेंस ने ख़राब एयर डिफेंस सिस्टम की शर्मिंदगी के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और चीनी प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के बीच बातचीत के मीम्स साझा किए हैं. एक यूजर ने 1994 की फिल्म खुद्दार की एक क्लिप साझा की जिसमें गोविंदा ने अभिनय किया था.

वायरल मीम्स

Shehbaz sharif to Xinping for faulty air defence System pic.twitter.com/Sm3DwVJA90 — maithun (@Being_Humor) May 8, 2025

एक अन्य यूजर ने रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल-फन अनलिमिटेड का एक मीम शेयर किया, जिसमें वसूली भाई के किरदार की जगह पाकिस्तानी पीएम को रख दिया गया.

Shehbaz Sharif to China Air Defence System: pic.twitter.com/JVLv7rTqwM — Xavier Uncle (@xavierunclelite) May 8, 2025

एक अन्य मीम फिल्म 'फिर हेरा फेरी' के एक लोकप्रिय दृश्य से है.

Shehbaz Sharif to Xi Jinping after 'Made in China' Air Defence System failed to intercept missiles pic.twitter.com/cstyOjlnR0 — _sankasm_ (@_sankasm_) May 8, 2025

एक और मीम्स और जोक्स वायरल हो रहा है

This is what China did to Pakistan 🤭 pic.twitter.com/LXPOsUZSn3 — Arif Aajakia (@arifaajakia) May 8, 2025

वायरल मीम्स

This is what China did to Pakistan 🤭 pic.twitter.com/LXPOsUZSn3 — Arif Aajakia (@arifaajakia) May 8, 2025

मीम्स ऑफ़ द डे

Meme of the day... 😂😂😂 pic.twitter.com/FgxNJ1g0vC — Mr Sinha (@MrSinha_) May 8, 2025

इस बीच, पाकिस्तान के साथ तेजी से बढ़ते तनाव के बीच, भारतीय वायु सेना ने बुधवार रात को कई हवाई खतरों को रोकने और बेअसर करने के लिए एस-400 सुदर्शन चक्र वायु रक्षा प्रणाली को सक्रिय कर दिया.

7-8 मई की रात को पाकिस्तानी सेना ने कथित तौर पर अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट और अमृतसर में प्रमुख भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइलें दागीं, लेकिन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल कर दिया गया.