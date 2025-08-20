OMG! पति का ध्यान आकर्षित करने के लिए महिला ज्योतिष ने बताया अनोखा उपाय, अंडरवियर छुपाने का दिया सुझाव (Watch Video)

महिला ज्योतिष का अनोखा उपाय (Photo Credits: X)

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक महिला ज्योतिषी (Female Astrologer) पति का ध्यान आकर्षित करने के लिए अजीबो-गरीब उपाय बताने को लेकर सुर्खियों में आ गई है. महिला ज्योतिषी ने पति का ध्यान आकर्षित करने के अनोखे उपाय के तौर पर महिलाओं को अपने अंडरवियर (Underwear) छुपाने का सुझाव दिया है, जिस पर लोगों को यकीन नहीं हो रहा है. एक वायरल वीडियो (Viral Video) में, जो किसी पॉडकास्ट का एक अंश लगता है, उसमें यह महिला ज्योतिषी पूरे विश्वास के साथ बता रही है कि अपने अंडरवियर छुपाकर, एक महिला जादुई तरीके से अपने साथी की रुचि फिर से जगा सकती है.

ज्योतिषी कहती हैं कि पहले अपने और अपने पति के अंडरवियर लें और उन्हें एक साथ बांध लें. गांठ बांधने के बाद, उसे अपने घर के दक्षिण-पश्चिम कोने में रख दें. इससे आपके साथी का पूरा ध्यान आप पर रहेगा. यह क्लिप इंस्टाग्राम पर व्यापक रूप से प्रसारित हो रही है, जहां सिंगापुर की स्टैंड-अप कॉमेडियन शारुल चन्ना ने अपनी प्रतिक्रिया और एक्स (पूर्व में ट्विटर) के साथ इसे दोबारा पोस्ट किया है. यह भी पढ़ें: राज कुंद्रा की किडनी डोनेट करने की इच्छा पर ट्रोल्स का हमला, प्रेमानंद महाराज के लिए जताई थी सहानुभूति

पति का ध्यान खींचने के लिए महिला ज्योतिषी ने बताया अंडरवियर छुपाने का उपाय

So next time ur underwear is missing, u know where to find them! pic.twitter.com/QmTYKa4x5E — Mihir Jha (@MihirkJha) May 16, 2024

हालांकि ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसी भविष्यवाणियों का बहुत बड़ा प्रशंसक वर्ग है, फिर भी ऑनलाइन लोग अंडरवियर की स्थिति और वैवाहिक जीवन में कोई संबंध नहीं खोज पाए. एक टिप्पणी में लिखा था- वो फर्जी ज्योतिष/वास्तु शास्त्री है. ऐसे ही लोग हमारी प्राचीन प्रथाओं को शर्मसार करते हैं. एक अन्य ने लिखा है- व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में सुना है, अंडरवियर यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई?

पिछले साल मई में इंस्टाग्राम पर प्रसिद्ध ज्योतिषी निधि चौधरी ने भी विवाह में देरी के लिए हल्दी स्नान के अपने उपाय से ध्यान आकर्षित किया था. उन्होंने कहा था कि अगर आप सचमुच शादी करना चाहते हैं, इसके लिए तैयार हैं और फिर भी आपको अपना जीवनसाथी नहीं मिल रहा है तो आप यह उपाय आजमा सकते हैं- रोजाना अपने नहाने के टब में हल्दी की एक चुटकी डालें, यह उपाय जीवनसाथी को पाने के लिए जादुई तरीके से काम करेगा. चौधरी के वीडियो को भी अविश्वास का सामना करना पड़ा, कई लोगों ने उनकी कार्यप्रणाली और सैंपल साइज पर सवाल उठाए.

ज्योतिष, अपनी स्थायी लोकप्रियता के बावजूद वैज्ञानिक वैधता का अभाव रखता है. यह प्रथा बेबीलोन युग से चली आ रही है, जब तारों और ग्रहों की गति को सांसारिक मामलों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला माना जाता था. हालांकि, यह एक छद्म विज्ञान बना हुआ है जिसकी अनुभवजन्य पुष्टि लगातार विफल रही है.