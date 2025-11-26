मुंबई में हैवानियत: बर्थडे पार्टी में दोस्तों ने 21 साल के छात्र को जिंदा जलाया, 5 आरोपी गिरफ्तार, CCTV में कैद हुई खौफनाक घटना

(Photo : X)

मुंबई के विनोबा भावे नगर इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिसने भी सुना, वह हैरान रह गया. यहां दोस्ती के नाम पर दगा हुआ है. जन्मदिन की पार्टी के बहाने बुलाकर 5 दोस्तों ने मिलकर 21 साल के छात्र अब्दुल रहमान को आग के हवाले कर दिया.

केक काटने बुलाया और लगा दी आग

यह घटना 25 नवंबर की रात की है. उस दिन अब्दुल रहमान का 21वां जन्मदिन था. रात के ठीक 12 बजे उसके दोस्तों ने उसे केक काटने और जश्न मनाने के लिए घर से नीचे बुलाया. अब्दुल के भाई के मुताबिक, जब वह नीचे पहुंचा, तो वहां मौजूद पांच दोस्त—अयाज़ मलिक, अशरफ़ मलिक, कासिम चौधरी, हुज़ैफ़ा खान और शरीफ़ शेख—उसका इंतजार कर रहे थे.

शुरुआत में उन्होंने मजाक के तौर पर अब्दुल पर अंडे और पत्थर फेंके. लेकिन यह मजाक जल्द ही एक खौफनाक साजिश में बदल गया. दोस्तों ने अपनी स्कूटी से एक बोतल निकाली, जिसमें पेट्रोल जैसा ज्वलनशील पदार्थ था. उन्होंने इसे अब्दुल पर छिड़का और माचिस जलाकर उसे आग लगा दी.

A 21-year-old in Mumbai's Kurla was seriously injured after a group of men attempted to set him on fire under the pretext of cutting a birthday cake. The survivor was invited by the group on his birthday for a celebration. As soon as he cut the cake, he was attacked with eggs… pic.twitter.com/oCQRwskAFq — Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) November 26, 2025

CCTV में कैद हुई वारदात

यह पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में देखा जा सकता है कि अब्दुल आग की लपटों में घिरा हुआ है. अपनी जान बचाने के लिए उसने तुरंत अपने जलते हुए कपड़े उतार फेंके, लेकिन तब तक वह बुरी तरह झुलस चुका था. गंभीर हालत में उसे पास के सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. अब्दुल 'बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस' (BAF) के सेकेंड ईयर का छात्र है.

दोस्तों से दुश्मनी क्यों? पुलिस तलाश रही जवाब

पुलिस ने पीड़ित के बयान पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पांचों आरोपी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है. उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 3 (5) और 110 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि अब्दुल पर डाला गया लिक्विड पेट्रोल था या कोई और केमिकल?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दोस्तों ने अपने ही साथी के साथ इतना भयानक अपराध क्यों किया? क्या यह कोई पुरानी रंजिश थी या सोची-समझी साजिश? पुलिस हिरासत में पूछताछ के बाद ही इस वारदात के असली मकसद का खुलासा हो पाएगा.