कोलकाता की सड़कों पर खीरे के छिलके बेचता दिखा शख्स, Viral Video देख लोग बोल- ‘नया बिजनेस शुरू’

खीरे के छिलके बेचता शख्स (Photo Credits: Instagram)

Viral Video: खीरा, खासकर गर्मी से प्रभावित इलाकों में जरूरी चीजों में से एक है. इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और विटामिन पाए जाते हैं, जिससे गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर को नमी प्राप्त होती है. इतना ही नहीं खीरा (Cucumber) हमारे शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए भी जाना जाता है. यही वजह है कि शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा, जो खीरा खाने से इनकार कर दे. अधिकांश घरों में लोग खीरे को अपने खाने के साथ सलाद के तौर पर खाते हैं, लेकिन इन दिनों खीरा ही नहीं, बल्कि उसके छिलके को खाने का भी नया चलन चल पड़ा है. जी हां, सोशल मीडिया (Social Media) पर एक चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक शख्स कोलकाता (Kolkata) की सड़कों पर खीरे के छिलके (Cucumber Peels) बेचकर पैसे कमा रहा है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग यही कह रहे हैं कि अब नया बिजनेस शुरू हो गया है.

इस वीडियो को hemant_kumar_9 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक फूड व्लॉगर व्यस्त बाजार में एक स्थानीय विक्रेता के पास जाता है. वह विक्रेता से छिलकों की कीमत पूछता है और उसके बाद व्लॉगर उससे एक प्लेट खीरे के छिलके पैक करने के लिए कहता है. विक्रेता एक अखबार निकालता है और मुट्ठी भर छिलकों को मसालों से सजाकर व्लॉगर को दे देता है. यह भी पढ़ें: Gulab Jamun Omelette Video: स्ट्रीट वेंडर ने बनाया गुलाब जामुन ऑमलेट, देसी नेटीजेंस ने कहा- 'खाने का किया सत्यानाश'

कोलकाता की सड़कों पर खीरे के छिलके बेचता शख्स

View this post on Instagram A post shared by Hemant kumar (@hemant_kumanr_9)

वीडियो रिकॉर्ड कर रहे व्लॉगर को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि यह विक्रेता कोलकाता में सिर्फ 10 रुपए में खीरे के छिलके बेच रहा है. इस नजारे को देखकर लोग हैरान हुए लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर कर रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि यह गाय-बकरी जैसे जानवरों का मुख्य भोजन है तो कुछ इसे बिजनेस का मौका मान रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है- कुछ बेजुबां जानवरों के लिए भी छोड़ दो, जबकि दूसरे ने लिखा है- पशु क्या खाएंगे. तीसरे यूजर ने लिखा है- नया व्यवसाय अनलॉक हुआ और एक अन्य ने लिखा है- शादी में कटे हुए सलाद का बचा हुआ छिलका स्पेशल हो गया.