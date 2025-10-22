नए खोले गए सैनिटरी पैड में निकले कीड़े, ये Video उड़ा देगा आपके होश; कंपनी ने दिया महिला को ये जवाब
Video Shows Larvae Inside Clean Always Pad | X/ @HustleBitch

सोशल मीडिया जिसने महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक महिला ने नए सैनिटरी पैड की पैकिंग में जिंदा कीड़े (मगॉट्स) मिलने का वीडियो शेयर किया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है. अमेरिका की एक महिला, Allie D ने 16 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वह ब्रांडेड सैनिटरी पैड को लैंप के नीचे दिखाती नजर आ रही हैं. जब उन्होंने पैड को रोशनी के पास किया, तो अंदर छिपे हुए छोटे-छोटे कीड़े रेंगते हुए दिखाई दिए. उन्होंने बताया कि पैकेट बिल्कुल नया था और बाहर से किसी भी तरह का नुकसान या गंदगी नहीं दिख रही थी.

वीडियो वायरल होने के बाद इसे 40 लाख से अधिक बार देखा गया और हजारों लोगों ने अपनी चिंता जताई. कई महिलाओं ने कमेंट्स में लिखा कि अब वे इस ब्रांड का इस्तेमाल करने से डर रही हैं.

नई पैकिंग में निकले जिंदा कीड़े

कंपनी ने दी सफाई

इस वीडियो के वायरल होने के बाद सैनिटरी पैड बनाने वाली कंपनी Always ने तुरंत महिला से संपर्क किया. कंपनी ने कहा कि उन्हें इस घटना का गहरा अफसोस है और वे पूरे मामले की जांच करना चाहते हैं.

कंपनी ने महिला से पूछा कि उन्होंने पैड कहां से खरीदा था, कैसे स्टोर किया गया था और क्या पैकिंग पहले से खुली हुई थी. साथ ही उन्होंने महिला से कहा कि वह संक्रमित और बाकी बचे पैड को वापस भेजें ताकि जांच की जा सके.

इसके बाद कंपनी ने उन्हें 10 अमेरिकी डॉलर (करीब 835 रुपये) का कूपन दिया जो एक नए पैकेट की कीमत के बराबर है. हालांकि, महिला ने इस मुआवजे को काफी कम बताया और कहा कि वह इस मामले को नजरअंदाज नहीं करेंगी.

विशेषज्ञों ने बताया संभावित कारण

हाइजीन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामले बहुत दुर्लभ होते हैं, लेकिन यदि पैकेट में नमी या हवा पहुंच जाए, तो जैविक पदार्थों में कीड़े या लार्वा पनप सकते हैं. उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे पैड खरीदते समय पैकेट को ध्यान से देखें और कोई भी असामान्यता दिखे तो उसका इस्तेमाल न करें.

महिलाओं की सुरक्षा पर उठे सवाल

यह मामला सिर्फ एक ब्रांड का नहीं है, बल्कि इससे महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. सैनिटरी प्रोडक्ट्स महिलाओं के स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा होता है, इसलिए इसमें किसी भी तरह की लापरवाही गंभीर बीमारियों को जन्म दे सकती है.