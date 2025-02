बब्बर शेर के सिर पर सवार दिखा नन्हा सिंबा, दिल जीत लेगा पिता और बच्चे का यह अद्भुत बंधन (Watch Viral Video)

Lion Viral Video: वैसे तो पूरे जंगल में बब्बर शेर का राज चलता है, इसलिए उसे जंगल का राजा कहा जाता है. बेशक, जंगल के राजा की एक दहाड़ से पूरा जंगल थर्र-थर्र कांपने लगता है, लेकिन जब यह राजा अपने परिवार के साथ होता है तो वहां उसका राज नहीं चलता है. खासकर, जब वो अपने बच्चों के साथ होता है तो एक पिता की तरह उनके सारे नखरे उठाता है और बच्चे भी बेखौफ होकर अपने पिता के साथ अटखेलियां करते हैं. इस बीच एक दिल जीतने वाला वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें बब्बर शेर (Lion) के सिर पर सवार होकर नन्हा शेर (Baby Lion) अटखेलियां करता दिख रहा है. पिता और बच्चे के बीच का यह अद्भुत बंधन लोगों के दिलों को जीत रहा है.

इस वीडियो को @Gabriele_Corno नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- राजकुमार सिम्बा और उनके पिता मुफासा, राजा. शेयर किए जाने के बाद से खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 1.1 मिलियन से भी अधिक व्यूज मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- बहुत स्वस्थ, वे मनमोहक हैं, जबकि दूसरे यूजर ने लिखा है- बहुत बढ़िया मेल… लायन किंग दोबारा देखना पसंद आया.

बब्बर शेर के सिर पर सवार हुआ नन्हा शेर

Prince Simba and his father Mufasa, the king pic.twitter.com/8idGdokObC

— Gabriele Corno (@Gabriele_Corno) February 18, 2025