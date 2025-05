जमीन पर लोटपोट होकर तितली के साथ खेलने लगा नन्हा पपी, दिल जीत लेगा यह मनमोहक नजारा (Watch Viral Video)

Puppy and Butterfly Viral Video: इंटरनेट के इस दौर में बेशक शिकार और जंगली जानवरों की जानलेवा लड़ाइयों से जुड़े वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं, लेकिन इन सबके इतर सोशल मीडिया पर ऐसे भी वीडियोज देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर चेहरे पर मुस्कान आने के साथ ही दिन खुशनुमा बन जाता है. खासकर नन्हे जानवरों की अटखेलियों से जुड़े वीडियो दिल को गजब का सुकून पहुंचाते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक मनमोहक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक नन्हे पपी (Puppy) को तितली (Butterfly) पर प्यार आ जाता है और वो जमीन पर लोटपोट होकर उसके साथ खेलने लगता है. यह मनमोहक नजारा लोगों के दिलों को जीत रहा है.

इस वीडियो को एक्स पर @AMAZlNGNATURE नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- अगर आपका दिन खराब चल रहा है तो इसे देखें. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 365.8k व्यूज मिल चुके हैं और इस नजारे को देख लोग अपना दिल हार रहे हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: मजे से नन्हे पपी की पीठ पर चढ़कर सवारी करता दिखा पक्षी, दिल छू लेने वाला क्यूट वीडियो हुआ वायरल

तितली के साथ मजे से खेलता नन्हा पपी

If you're having a terrible day, watch this pic.twitter.com/OSv4taK1wR

— Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) May 28, 2025