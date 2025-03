नन्हे बत्तख को स्लाइड पर खेलने की ट्रेनिंग देती दिखी बच्ची, क्यूट Viral Video देख बन जाएगा आपका दिन

Viral Video: छोटे बच्चे बेहद मासूम होते हैं, भले ये बच्चे किसी इंसान के हों या फिर किसी जानवर के. हर बच्चे के बचपन की अटखेलियों की बात ही कुछ निराली होती है और वो किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं. वैसे इंसान और जानवरों के बीच दोस्ती कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब इंसान के बच्चे और किसी जानवर के बच्चे के बीच दोस्ती हो जाए तो उसकी क्यूटनेस देखते ही बनती है. छोटे बच्चों और नन्हे पक्षियों या फिर जानवरों के बीच दोस्ती का रिश्ता अक्सर लोगों के दिल जीत लेता है. इसी कड़ी में एक छोटी बच्ची (Small Girl) और नन्हे बत्तख (Duckling) का मनमोहक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें बच्ची नन्हे बत्तख को स्लाइड पर खेलने की ट्रेनिंग देती हुई नजर आ रही है.

इस वीडियो को @TheFigen_ नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- छोटी लड़की बत्तख के बच्चे को स्लाइड पर खेलना सिखा रही है. शेयर किए जाने के बाद से खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 193.6k व्यूज मिल चुके हैं. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा है- छोटे बत्तखों के बारे में कुछ ऐसा है जो बहुत कीमती है. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- बस इसी से मेरी सुबह बन गई, जबकि तीसरे यूजर ने लिखा है- यह सचमुच सबसे प्यारी चीज है जो मैंने आज देखी है. यह भी पढ़ें: Viral Video: दो साल के बच्चे का जिगरी दोस्त है कौवा, परछाई की तरह हमेशा रहता है उसके साथ

नन्हे बत्तख के साथ स्लाइड पर खेलती छोटी बच्ची

Little girl teaches a duckling how to play on the slide. 😂😂pic.twitter.com/zai80NTmtE

— The Figen (@TheFigen_) March 6, 2025