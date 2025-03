Viral Video: दो साल के बच्चे का जिगरी दोस्त है कौवा, परछाई की तरह हमेशा रहता है उसके साथ

Viral Video: वैसे तो इंसानों और जानवरों के बीच दोस्ती होना कोई नई बात नहीं है. सदियों से इंसानों की जानवरों के साथ अच्छी बॉन्डिंग देखी जा रही है. आमतौर पर इंसान कई जानवरों को पालतू बनाकर रखते हैं और उन्हें अपने परिवार के सदस्यों की तरह प्यार भी करते हैं. वहीं कई पक्षियों को भी लोग अपने घरों में पालना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपने दो साल के छोटे बच्चे और कौए के बीच दोस्ती का रिश्ता देखा है? अगर नहीं देखा है तो अब देख लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया (Social Media) पर एक दिल जीतने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें दो साल के मासूम और जंगली कौए (Crow) के बीच गहरी दोस्ती (Friendship) देखने को मिल रही है. यहां तक कि यह कौआ परछाई की तरह हर वक्त बच्चे के साथ ही रहता है.

इस वीडियो को @Yoda4ever नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है और इसके साथ कैप्शन लिखा है- एक जंगली कौवा इस छोटे बच्चे से दोस्ती कर चुका है और हर दिन उसके स्कूल से घर आने का इंतजार करता है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 445k व्यूज मिल चुके हैं. यह भी पढ़ें: Viral Video: रेगिस्तान में लड़खड़ाते कदमों से चलता दिखा नन्हा ऊंट, जानवर का मनमोहक वीडियो हुआ वायरल

दो साल के बच्चे का जिगरी दोस्त है कौवा

A wild crow has befriended this little kid and waits for him to get home from school every day..🐦‍⬛🧒😊

