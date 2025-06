Fact Check: सरकार स्टूडेंट्स को मुफ्त लैपटॉप दे रही है? व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे मैसेज की असली सच्चाई जानें

Free Laptop Scheme 2025: अगर आपके पास भी व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया है, जिसमें दावा किया गया है कि सरकार स्टूडेंट्स को मुफ्त लैपटॉप दे रही है. तो ज़रा रुक जाइए. यह मैसेज पूरी तरह फर्जी है. PIB Fact Check ने इस वायरल दावे को गलत बताया है और लोगों को चेताया है कि इस तरह के किसी भी लिंक पर क्लिक न करें. वायरल मैसेज में कहा गया है कि केंद्र सरकार डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को फ्री लैपटॉप दे रही है. इसके साथ एक लिंक- https://education.laptop.in/@tinyurl.com भी शेयर किया जा रहा है. जो एलिजिबिलिटी चेक करने के नाम पर लोगों को क्लिक करने को कहता है.

लेकिन हकीकत यह है कि ये एक फ्रॉड लिंक है. इसके जरिए साइबर ठग आपका डेटा चुराने और आपको ठगी का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

ये भी पढें: Fact Check: महिला ने अपने मरे हुए पति के शव को पैरों से रौंदा? जानिए वायरल VIDEO के पीछे की असली सच्चाई

Free Laptops Anyone⁉️

A message is being circulated on WhatsApp with a link claiming that the central government is providing free laptops to students. #PIBFactCheck

❌This message is #fake and the URL is fraudulent.

🚫 Do NOT click on suspicious links.

▶️Always VERIFY… pic.twitter.com/nfXNYSrFlV

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 29, 2025