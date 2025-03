Indian Railways Viral Video: चलती ट्रेन से कचरा फेंकते दिखा IRCTC अधिकारी? सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, रेलवे ने मांगी जानकारी

Indian Railways Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि IRCTC के एक वरिष्ठ अधिकारी ने चलती ट्रेन से कचरा फेंका. वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेन के अंदर मौजूद कुछ यात्री इस कृत्य पर आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी ने लापरवाही बरती और कचरा बाहर फेंक दिया. यह वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जाहिर की और रेलवे प्रशासन से कार्रवाई की मांग की.

लोगों का कहना है कि जब खुद रेलवे के अधिकारी ही सफाई नियमों का पालन नहीं कर रहे, तो आम यात्रियों से कैसे उम्मीद की जा सकती है?

ये भी पढें: Holi Special Train: होली पर घर जाने की टेंशन खत्म! रेलवे ने चलाई एक दर्जन से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें, सफर होगा आसान

We request you to please share the journey details (PNR/UTS No.), Train No., Date of incidence and Mobile No. with us preferably via DM so that immediate action can be taken on your complaint. You may also raise your concern directly on https://t.co/JNjgaq11Jl or dial 139 for…

— RailwaySeva (@RailwaySeva) March 5, 2025