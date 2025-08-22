Stunt on Moving Train Video: झारखंड के साहिबगंज मे नाबालिग कोयला चोर ने चलती ट्रेन पर किया जानलेवा स्टंट, जान जोखिम में डालकर बनाई रील

नाबालिग का खतरनाक स्टंट कैमरे में कैद (Photo: X|@tyagivinit7)

झारखंड, साहिबगंज, 22 अगस्त: झारखंड (Jharkhand) की लालमटिया-फरक्का एमजीआर रेलवे लाइन (Lalmatiya-Farakka MGR Railway Line) से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में 13-14 साल के नाबालिग लड़कों को चलती मालगाड़ी से कोयला (Coal) चुराते हुए और बॉलीवुड फिल्मों जैसे खतरनाक स्टंट करते हुए देखा जा सकता है. वो बोगियों के बीच छलांग लगाते हैं, पीठ पर बोरे और कुदाल जैसे औज़ार बांधकर कोयले से भरे डिब्बों पर चढ़ते हैं, और फिर चलती ट्रेन से नीचे कूद जाते हैं. वीडियो में साफ दिखाई देता है कि ये किशोर जान की परवाह किए बिना बेहद जोखिम भरे तरीके से चोरी में शामिल हैं. सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इस क्लिप ने चिंता की लहर दौड़ा दी है. नेटिज़न्स का कहना है कि "जरा सी चूक और ये करतब जानलेवा साबित हो सकता था." यह भी पढ़ें: Jharkhand: झारखंड के साहिबगंज में अवैध खनन पर कार्रवाई, दर्जनों मशीनें जब्त, माफियाओं में हड़कंप

स्थानीय लोगों की मानें तो यह घटना कोई नई नहीं है. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लालमटिया-एनटीपीसी फरक्का लाइन पर कोयला चोरी एक पुरानी और गंभीर समस्या है. अक्सर चोर ट्रेन के वैक्यूम सिस्टम से छेड़छाड़ कर उसे धीमा या रोक देते हैं, ताकि डिब्बों से कोयला नीचे फेंका जा सके. फिर ज़मीन पर पहले से तैयार लोग उसे बोरियों में भरकर पास के बाजारों में बेच देते हैं.

नाबालिग कोयला चोर ने चलती ट्रेन में किया जानलेवा स्टंट

झारखंड के साहिबगंज में कोयला चोरी ये आम बात है

मोती पहाड़ी, तेलो, फुलभंगा, सोनाजोड़ी, धोबाडीहा, इमली चौक और शिवपहाड़ जैसे इलाकों में ये घटनाएं आम हैं। यह पूरा नेटवर्क इतनी चतुराई से काम करता है कि बार-बार की गई कार्रवाई और सीआईएसएफ की तैनाती के बावजूद चोरी नहीं रुक पा रही है.

अधिकारियों का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में इस तरह की घटनाओं में कई लोगों की मौत हो चुकी है. बच्चों का इस खतरनाक और अवैध काम में शामिल होना, सोशल मीडिया की दिखावे की संस्कृति और कोयला तस्करी की जड़ों तक पहुंची समस्या को उजागर करता है. यह घटना कानून-व्यवस्था और सुरक्षा एजेंसियों, दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी है.