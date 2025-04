Viral Video: 'अरे चचा! वो मूत्रालय नहीं, मंत्रालय लिखा है': दिल्ली में फुटपाथ पर पेशाब करता दिखा शख्स, वायरल वीडियो देख भड़के लोग

Viral Video: देश की राजधानी दिल्ली का एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सफेद पैंट-शर्ट पहने एक व्यक्ति दिनदहाड़े सड़क किनारे पेशाब करता हुआ नजर आ रहा है. वो भी किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के बाहर. लोदी रोड पर स्थित इस मंत्रालय के बाहर एक राहगीर ने उस व्यक्ति को टोका भी, लेकिन वह अपने काम में व्यस्त रहा.

वायरल वीडियो में हंसी उस बात पर आ रही है, जब वीडियो बना रहा व्यक्ति कैमरे में कहता है, "अरे चचा! वो मूत्रालय नहीं है, मंत्रालय लिखा है!"

No civic sense then they blame the government pic.twitter.com/64ZGrtg7rb

— desi mojito 🇮🇳 (@desimojito) April 8, 2025