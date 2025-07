Viral Video: जंगल के बीच सड़क से गुजर रही कार को हाथियों के झुंड ने रोका, हैरान करने वाला वीडियो हुआ वायरल

Elephants Viral Video: हाथियों (Elephants) को जंगल का सबसे समझदार जानवर माना जाता है, जो अपने झुंड के साथ रहना पसंद करते हैं. अगर झुंड के किसी भी सदस्य पर कोई मुसीबत आ जाए तो पूरा झुंड उसकी मदद के लिए इकट्ठा हो जाता है. वैसे तो हाथी बिना वजह किसी को परेशान नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई उनके इलाके में अतिक्रमण करता है या फिर उन्हें परेशान करने की कोशिश करता है तो वो अपना गुस्सा दिखाने में पीछे नहीं हटते हैं. गुस्से में आकर हाथी लोगों को सबक सीखाना भी अच्छी तरह से जानते हैं. इस बीच सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें जंगल के बीच सड़क से गुजर रही कार को हाथियों का झुंड अचानक से रोक लेता है और उसके बाद जो होता है, वो वाकई हैरान करने वाला है.

इस वीडियो को @susantananda3 नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- आज उत्तराखंड में एक सौम्य विशालकाय हाथियों का झुंड एक कार को बेहद नाजुक तरीके से देख रहा है… हाथियों के साम्राज्य में जब भी ऐसी कोई स्थिति आए तो हेडलाइट्स चालू रखें और इंजन बंद न करें. शांत रहें. फॉरेस्टर के रूप में मेरे लंबे करियर में इससे हमेशा मदद मिली है. शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 66.5k व्यूज मिल चुके हैं.

जंगल की सड़क से गुजर रही कार को हाथियों ने रोका

