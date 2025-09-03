Best And Worst Prisons: कहीं 5-स्टार होटल तो कहीं नर्क से बदतर, तस्वीरों में देखें दुनिया भर की जेलों की चौंकाने वाली हकीकत
इंसानियत की दो तस्वीरें: एक जेल जहां टीवी-फ्रिज, दूसरी जहां सोने तक की जगह नहीं. (Photo : X)

Best And Worst Prisons in The World: सोशल मीडिया पर एक ऐसा थ्रेड वायरल हो रहा है जो दुनिया भर की जेलों की तस्वीरें और वीडियो दिखा रहा है. यूजर @VertigoWarrior ने ये थ्रेड पोस्ट किया है, जिसमें यूरोप की लग्जरी जेलों से लेकर दूसरे देशों की ओवरक्राउडेड और सख्त जेलों तक की झलक है. ये पोस्ट 4 लाख से ज्यादा बार देखी जा चुकी है और लोग इस पर खूब चर्चा कर रहे हैं. आखिर सजा का मतलब क्या है – सख्ती या सुधार? चलिए, आसान भाषा में इस थ्रेड के बारे में बात करते हैं.

फ्रांस (France)

थ्रेड की शुरुआत फ्रांस की जेल से होती है. वहां की सेल देखकर लगता है जैसे कोई कूल स्टूडियो अपार्टमेंट हो! पिंक नियोन लाइट्स, बड़ा-सा क्लोजेट जिसमें कपड़े और जूते भरे हैं, दीवार पर फ्लैट स्क्रीन टीवी, लैपटॉप, किचनेट में फ्रिज और माइक्रोवेव, और प्राइवेट बाथरूम. कैदी ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, जैसे बीफ एंट्रीकोट ऑर्डर करना. इसे बार-बार "प्रिजन" लिखा है, लेकिन देखकर लगता है जैसे घर हो. सजा से ज्यादा आराम पर फोकस!

अल साल्वाडोर (El Salvador)

इसके उलट, अल साल्वाडोर ने अपने देश की आपराधिक समस्या से निपटने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाई है, जिसमें 40,000 कैदियों को रखा गया है. यहां 800 भारी हथियारों से लैस सैनिक और पुलिसकर्मी निगरानी करते हैं. कैदियों को बिना गद्दे और बिना खिड़कियों वाली कोठरियों में रखा जाता है, जहां एक-एक सेल में 100 लोग रहते हैं. यहां के हालात देखकर किसी की भी रूह कांप जाए. वीडियो में टैटू वाले कैदी अंडरवियर में, सिर मुंडवाए हुए लाइन में मार्च करते दिखते हैं. उन्हें घुटनों पर बैठाकर चेक किया जाता है. क्राइम कम हुआ है, लेकिन इंसानी हक की बात उठ रही है.

हाल्डेन जेल, नॉर्वे (Halden Prison, Norway)

हाल्डेन जेल को दुनिया की "सबसे मानवीय" जेल कहा जाता है. इसका मुख्य उद्देश्य सज़ा देना नहीं, बल्कि सुधार करना है. यहां हर कैदी को टीवी, फ्रिज और निजी बाथरूम के साथ एक आरामदायक कमरा मिलता है. कैदियों को संगीत स्टूडियो, रॉक-क्लाइम्बिंग और अन्य मनोरंजक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. यहां के सुरक्षाकर्मी निहत्थे होते हैं ताकि एक सामान्य सामाजिक माहौल बनाया जा सके.

बास्टॉय जेल, नॉर्वे (Bastoy Prison, Norway)

यह जेल एक द्वीप पर स्थित है और न्यूनतम सुरक्षा वाली जेल है. यहां कैदी छोटे-छोटे लकड़ी के घरों में रहते हैं और दिन में खेती, पशुपालन या अन्य काम करते हैं. उन्हें स्कीइंग, टेनिस और तैराकी जैसी गतिविधियों की भी आज़ादी होती है. इसका उद्देश्य कैदियों में ज़िम्मेदारी और विश्वास की भावना पैदा करना है ताकि वे समाज में आसानी से लौट सकें.  बसटॉय जेल में कैदी सोफे पर वीडियो गेम खेलते दिखते हैं, उनके साथ गार्ड भी है– जैसे यह जेल नहीं बल्कि यूथ हॉस्टल हो!

 

Bastoy Prison, Norway
बसटॉय जेल में कैदी सोफे पर वीडियो गेम खेलते नजर आ रहे हैं. (Photo : X)

HMP एडिवेल, स्कॉटलैंड (HMP Addiewell, Scotland)

स्कॉटलैंड की HMP ऐडिवेल जेल सिंपल लेकिन ठीक-ठाक है. छोटे कमरे में सिंगल बेड, डेस्क पर कंप्यूटर, सिंक, और नीली पर्दों वाली जालीदार खिड़की मिलती है. यहां साफ-सुथरे कमरे के साथ सिक्योरिटी और कम्फर्ट का बैलेंस हैं. यह एक निजी तौर पर संचालित "लर्निंग प्रिज़न" (सीखने वाली जेल) है. इसका मुख्य ध्यान कैदियों को उनके आपराधिक व्यवहार के कारणों को समझने और उन्हें दूर करने में मदद करना है. यहां कैदियों को शिक्षा और कौशल विकास के लिए 40 घंटे के साप्ताहिक कार्यक्रम में शामिल किया जाता है, ताकि रिहाई के बाद उन्हें रोज़गार मिल सके.

HMP Addiewell, Scotland
यह एक निजी तौर पर संचालित "लर्निंग प्रिज़न" (सीखने वाली जेल) है. (Photo : X)

 डेनमार्क (Denmark)

डेनमार्क की जेलें भी सुधार और पुनर्वास पर बहुत ज़ोर देती हैं. यहां की जेलों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वे एक सामान्य गांव या कस्बे जैसा माहौल दे सकें. कैदियों के पास निजी सेल होते हैं और उन्हें खाना पकाने, काम करने और पढ़ाई करने की अनुमति होती है. इसका लक्ष्य कैदियों को सामान्य जीवन के लिए तैयार करना है. डेनमार्क की सेल स्टूडेंट डॉर्म जैसी है. इसमें वुडन फर्नीचर, सिंगल बेड रेड बेडिंग के साथ, डेस्क चेयर, कंप्यूटर, किताबों वाली शेल्व्स, दीवार पर गिटार जेल को घर जैसा फील देता है!

Denmark
डेनमार्क की जेल सामान्य गांव या कस्बे जैसा माहौल देती हैं. (Photo : X)

जेवीए फुल्सबुएटेल जेल, जर्मनी (JVA Fuhlsbuettel Prison, Germany)

जर्मनी की JVA फुल्सबुटेल जेल छोटी है, लेकिन कम्फर्टेबल है. हैम्बर्ग में स्थित यह जेल हाल ही में पुनर्निर्मित की गई है और लंबी सज़ा काट रहे कैदियों के लिए बनाई गई है. यहां के सेल काफी बड़े हैं और इनमें एक सोफा, डेस्क, निजी शॉवर और टॉयलेट की सुविधा है. बड़ी-बड़ी खिड़कियों से भरपूर रोशनी आती है, जो इसे एक दमनकारी जगह के बजाय एक शांत वातावरण देती है.

JVA Fuhlsbuettel Prison, Germany
हैम्बर्ग जेल में सोफा, डेस्क, निजी शॉवर और टॉयलेट की सुविधा है. (Photo : X)

स्वीडन (Sweden)

स्वीडन की जेल प्रणाली दुनिया में सबसे सफल मानी जाती है, क्योंकि यहां से छूटने के बाद दोबारा अपराध करने वालों की दर बहुत कम है. यहां जेलों को "सुधार केंद्र" कहा जाता है. कैदियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है और उन्हें मनोचिकित्सा, शिक्षा और नौकरी के प्रशिक्षण पर बहुत ध्यान दिया जाता है. स्वीडन की सेल भी सिंपल है. कमरा में सिंगल बेड, वुडन कैबिनेट, लैपटॉप वाला डेस्क, चेयर, सिंक, और नीली पर्दों वाली खिड़की मिलती है.

Sweden
स्वीडन की जेल प्रणाली दुनिया में सबसे सफल मानी जाती है. (Photo : X)

पोंडोक बांबू जेल, इंडोनेशिया (Pondok Bambu Prison, Indonesia)

इंडोनेशिया की पोंडोक बंबू जेल रिलेटिव लग्जरी वाली- नीचे फोटो में आप देख सकते हैं कि यह एक महिला जेल है जो भ्रष्टाचार के कारण चर्चा में आई थी. यहां यह बात सामने आई कि अमीर और प्रभावशाली कैदी रिश्वत देकर एयर कंडीशनर, आलीशान बिस्तर, फ्रिज और निजी नौकरानियों जैसी लक्ज़री सुविधाओं वाले सेल हासिल कर सकते थे. यह दिखाता है कि कैसे कुछ जेलों में पैसे के बल पर नियम तोड़े जा सकते हैं.

(Pondok Bambu Prison, Indonesia
इस जेल पर आरोप है कि यहां अमीर और प्रभावशाली कैदी रिश्वत देकर सुवाधाएं पाते हैं. (Photo : X)

कैलिफोर्निया जेल, यूएसए (California Prison, USA)

अमेरिका की कैलिफोर्निया की जेल छोटी लेकिन, जरूरी सुविधाओं से लैस है.  फोटो में आप देख सकते हैं कि जेल में एक महिला लोअर बंक पर किताब पढ़ रही है. शेल्व्स पर कपड़े, छोटा डेस्क खाने और पेपर्स से ढका हुआ है. सेल में टॉयलेट की सुविधा है. यह फंक्शनल तो है, लेकिन टाइट स्पेस है.

California Prison, USA
अमेरिका की कैलिफोर्निया जेल में कैदियों को सभी आम सुविधाएं मिलती है. (Photo : X)

क्विज़ोन सिटी जेल, फिलीपींस (Quezon City Jail, Philippines)

फिलीपींस की क्वेजॉन सिटी जेल में भयानक भीड़: मनीला की यह जेल दुनिया की सबसे भीड़भाड़ वाली जेलों में से एक है. यहां कैदियों को सोने के लिए बारी-बारी से ज़मीन पर या सीढ़ियों पर जगह ढूंढनी पड़ती है. क्षमता से कई गुना ज़्यादा कैदी होने के कारण यहां बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल पातीं.

Quezon City Jail, Philippines
फिलीपींस की जेल दुनिया की सबसे ज़्यादा भीड़भाड़ वाली जेलों में से एक है. (Photo : X)

यूनाइटेड किंगडम (United Kingdom)

ब्रिटेन की जेल प्रणाली मिश्रित है. यहां कुछ आधुनिक जेलें हैं, तो वहीं कई पुरानी विक्टोरियन युग की जेलें भी हैं जो भीड़भाड़ और हिंसा की समस्याओं से ग्रस्त हैं. यहां सुरक्षा और नियंत्रण पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि पुनर्वास कार्यक्रम अक्सर बजट की कमी का सामना करते हैं. यूनाइटेड किंगडम की सेल बेसिक है. इसमें सिंगल बेड ग्रीन बेडिंग के साथ, एक कैदी को किताब पढ़ते हुए देखा जा सकता है. दीवारों पर पर्सनल फोटोज, छोटी जालीदार खिड़की, शेल्व्स पर यूनियन जैक आइटम्स, किताबें और लॉकर नजर आ रही है.

United Kingdom Jail
ब्रिटेन की कुछ आधुनिक जेलें हैं, तो वहीं कई पुरानी विक्टोरियन युग की जेलें भी हैं. (Photo : X)

जापान (Japan)

जापान की जेलें अपने अत्यधिक कड़े अनुशासन और नियमों के लिए जानी जाती हैं. जापान की जेल स्पॉटलेस और एफिशिएंट है. यहां की जेलों में साफ-सफाई रहती है. सेल में सिंगल बेड ब्लू मैट्रेस के साथ, वुडन चेयर-स्टूल, टॉयलेट, सिंक क्लीनिंग सप्लाई के साथ, टॉवल रैक, शेल्फ पर टीवी, कमरे में खिड़की की सुविधा मिलती है.

Japan Jail
जापान की जेलें बेहद साफ-सुथरी होती हैं. (Photo : X)

ब्राज़ील (Brazil)

ब्राज़ील की कई जेलों पर सरकार का नहीं, बल्कि शक्तिशाली आपराधिक गिरोहों का नियंत्रण है. ये जेलें बेहद खतरनाक, भीड़भाड़ वाली और हिंसक हैं. यहां दंगे, हत्याएं और गैंगवार आम बात है, और अधिकारी अक्सर व्यवस्था बनाए रखने में असमर्थ होते हैं.

Brazilian prison
ब्राजील की जेलों में दंगे, हत्याएं और गैंगवार आम बात है. (Photo : X)

युगांडा (Uganda)

युगांडा की जेलें भी गंभीर भीड़भाड़ जैसी समस्याओं का सामना करती हैं. फोटो में आप देख सकते हैं कि येलो यूनिफॉर्म वाले कैदी कैसे कंक्रीट के फ्लोर पर बैठे और लेटे हुए हैं.यहां कोई बेड या फर्नीचर नहीं है.डायर और डिह्यूमेनाइजिंग कंडीशंस में कैदी जीवन जीते हैं.

Uganda's prisons are overcrowded
युगांडा की जेल में भीड़भाड़ (Photo : X)

जस्टिस सेंटर लियोबेन, ऑस्ट्रिया (Justice Center Leoben, Austria)

ऑस्ट्रिया की जस्टिस सेंटर लियोबेन जेल मॉडर्न और एयरी है. यह जेल अहिंसक अपराधियों के लिए है और इसकी वास्तुकला किसी आधुनिक कॉर्पोरेट दफ्तर जैसी है. कांच की दीवारों वाले इस सेंटर में हर कैदी को एक निजी सेल मिलता है जिसमें एक छोटी किचन, निजी बाथरूम और बालकनी होती है. इसकी बाहरी दीवार पर लिखा है: "सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं और सम्मान तथा अधिकारों में बराबर हैं," जो इसके मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है. कमरे में सिंगल बेड ऑरेंज एक्सेंट्स के साथ, डेस्क, चेयर, वॉल-माउंटेड टीवी देखी जा सकती है. बड़ी जालीदार खिड़की से बाहर की दुनिया भी देखी जा सकती है. यह सेल फंक्शनल और ब्राइट है.

Justice Center Leoben, Austria
यह जेल किसी आधुनिक कॉर्पोरेट दफ्तर जैसी है. (Photo : X)

@VertigoWarrior का ये थ्रेड न सिर्फ विजुअल कंपेयरिसन देता है बल्कि डिबेट शुरू करता है. स्कैंडिनेवियन मॉडल में रिसिडिविज्म रेट कम है क्योंकि सुधार पर फोकस, जबकि अल सल्वाडोर जैसी हार्श सिस्टम से क्राइम जल्दी कम होता है. ऑनलाइन बहस चल रही है, एक्सपर्ट बैलेंस्ड रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं जो इंसानी सम्मान रखें लेकिन सेफ्टी से समझौता न करें. पूरा थ्रेड देखने के लिए X लिंक- https://x.com/VertigoWarrior/status/1963068367927181335  पर जाएं.