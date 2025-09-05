India Post से आपको भी आया है 24 घंटे में एड्रेस अपडेट का मैसेज? सच जान लीजिए वरना हो सकता है नुकसान

PIB said that the alleged message by India Post is fake X/@PIBFactCheck

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि India Post ने ग्राहकों को पैकेज की डिलीवरी रोकने और पता अपडेट करने का अलर्ट भेजा है. संदेश में लिखा है कि आपका पार्सल वेयरहाउस में आ चुका है और अधूरे पते के कारण दो बार डिलीवरी असफल रही है. इसके साथ ही 24 या 48 घंटे के भीतर पता अपडेट करने की चेतावनी भी दी गई है, अन्यथा पैकेज वापस भेज दिया जाएगा.

कैसे फैल रहा है फर्जीवाड़ा?

इस तरह के संदेश देखने में बिल्कुल असली लगते हैं. इनमें आधिकारिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और एक लिंक दिया जाता है, जिस पर क्लिक करके लोगों को अपनी डिटेल भरने के लिए कहा जाता है. कई लोग इसे सच मानकर तुरंत लिंक पर क्लिक कर देते हैं और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा कर बैठते हैं.

PIB का फैक्ट चेक: यह मैसेज फर्जी है

Have you also received an SMS stating that your package has arrived at the warehouse, further asking you to update your address details within 24 hours to avoid the package being returned❓#PIBFactCheck ✅ Beware! This message is #Fake ✅ @IndiaPostOffice never sends such… pic.twitter.com/A4SC4Nfeuv — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) September 5, 2025

PIB Fact Check Unit ने इस वायरल संदेश को पूरी तरह फर्जी करार दिया है. PIB ने स्पष्ट किया है कि India Post कभी भी इस तरह के संदेश नहीं भेजता और न ही ग्राहकों से डिलीवरी के लिए पता अपडेट करने को कहता है. PIB ने लोगों को चेतावनी दी है कि ऐसे किसी भी लिंक पर क्लिक न करें.

खतरा क्या है?

ऐसे फर्जी संदेशों पर भरोसा करना बड़े साइबर फ्रॉड का कारण बन सकता है.

आपकी व्यक्तिगत जानकारी चोरी हो सकती है.

बैंक डिटेल या लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैक हो सकते हैं.

पहचान चोरी (Identity Theft) और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है.

क्या करें और क्या न करें?

हमेशा किसी भी संदेश की पुष्टि India Post की आधिकारिक वेबसाइट, ग्राहक सेवा या सोशल मीडिया हैंडल से करें.

संदिग्ध लिंक पर कभी क्लिक न करें.

अपनी निजी जानकारी किसी अनजान पोर्टल पर साझा न करें.

घबराहट या जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं.

याद रखें कि इंडिया पोस्ट कभी भी ग्राहकों को इस तरह की जानकारी मैसेज के माध्यम से साझा करने के लिए मजबूर नहीं करता. सतर्क रहें और साइबर ठगों से बचें.