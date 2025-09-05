Gurugram Rains: भारी बारिश के चलते गुरुग्राम में अंडरपास सबवे बना स्विमिंग पूल, पानी में मजे से तैरते और मस्ती करते दिखे बच्चे (Watch Video)

अंडरपास सबवे में तैरते दिखे बच्चे (Photo Credits: X)

Gurugram Rains Viral Video: गुरुग्राम (Gurugram) में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश (Heavy Rainfall) हो रही है. शहर लगातार बाढ़ और जलभराव से जूझ रहा है, जबकि नागरिक यातायात जाम और जलभराव वाले रास्तों से जूझ रहे हैं. हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें राजीव चौक (Rajiv Chowk) स्थित अंडरपास सबवे (Underpass Subway) बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है और बच्चे और किशोर उसमें ऐसे खेल रहे हैं जैसे वह कोई स्विमिंग पूल (Swimming Pool) हो. नेटिजन्स इसके निर्माण और रखरखाव पर करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद जलभराव से मुक्त न होने के लिए सरकार की आलोचना कर रहे हैं.

इस भयावह वीडियो में बच्चों और किशोरों को भारी जलभराव वाली सड़कों के बीच तैरते हुए दिखाया गया है. वे बिना किसी संभावित खतरे के डर के पानी का आनंद ले रहे हैं और पानी में छप-छप कर रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है और नेटिजन्स सरकार की झूठी उम्मीदों की आलोचना कर रहे हैं.

वीडियो को @KishorJoshi02 ने पोस्ट किया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- यह गुरुग्राम के राजीव चौक का सबवे अंडरपास है, जहां बारिश का पानी जमा हो गया है. करोड़ों रुपये की लागत से बना यह अंडरपास अब लोगों के लिए खतरा साबित हो रहा है. छोटे बच्चों के लिए यह स्विमिंग पूल बन गया है और वे खेल-खेल में इसमें उतर जाते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है. यह भी पढ़ें: VIDEO: गुरुग्राम में महाजाम! भारी बारिश से NH-48 पर गाड़ियों की अंतहीन कतार, सड़क पर दिखा 'Light and Sound Show' का नजारा

अंडरपास सबवे में बारिश के पानी में तैरते दिखे बच्चे

एक अन्य वीडियो में भी ऐसा ही नजारा दिखाया गया है, जहां गुरुग्राम के सिग्नेचर टॉवर स्क्वायर अंडरपास पर भारी मात्रा में बारिश का पानी वाहनों पर टपकता हुआ दिखाई दे रहा है.

सिग्नेचर टॉवर स्क्वायर अंडरपास का नजारा

एक और वीडियो में गुरुग्राम के इफ्को चौक (Iffco Chowk) पर जाम की स्थिति दिखाई गई. इस वीडियो को @RajBabbar23 ने एक्स पर शेयर किया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- इफ्को चौक की यह तस्वीर कल रात 8:30 बजे की है. हीरो होंडा चौक (Hero Honda) पर भी यही हाल था. कोई भी इलाका ऐसा नहीं बचा जहां सड़क तालाब में तब्दील न हो गई हो। #गुरुग्राम की उपेक्षा ने ज़िंदगी को नर्क बना दिया है.

इफ्को चौक में तालाब में तब्दील हुई सड़क

Iffco चौक की ये तस्वीर कल रात 8.30 बजे की है। Hero Honda चौक पर भी ऐसी ही दशा थी। कोई इलाक़ा नहीं जहाँ सड़क तालाब न बन गई हो। #Gurugram की उपेक्षा ने जीवन नरक कर दिया है। विकास के नाम पर बस ऊँची इमारतें - नीचे ऐसे सीवर कि सिर्फ़ एक बरसात में हर तरफ कीचड़ और पानी में तैरती… pic.twitter.com/wcUjOEJdCk — Raj Babbar (@RajBabbar23) September 2, 2025

इसमें आगे कहा गया है- विकास के नाम पर बस ऊंची-ऊंची इमारतें, नीचे ऐसे नाले कि एक ही बारिश में आपको हर तरफ कीचड़ और पानी में तैरती जिंदगी दिखाई देगी. हमेशा की तरह, सरकार, मंत्री, जनप्रतिनिधि- सब मुंह छिपा रहे हैं. कोई भी हमारे मिलेनियम सिटी (Millennium City) की इस हालत पर बात करने को तैयार नहीं है- इसे ठीक करना तो दूर की बात है.