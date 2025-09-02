VIDEO: गुरुग्राम में महाजाम! भारी बारिश से NH-48 पर गाड़ियों की अंतहीन कतार, सड़क पर दिखा 'Light and Sound Show' का नजारा

Photo- PTI

Gurugram Traffic Jam: हरियाणा के गुरुग्राम में सोमवार को हुई भारी बारिश (Gurugram Rains) ने शहर की रफ्तार थाम दी. कुछ घंटों की बारिश ने सड़कों को तालाब में बदल दिया और कई किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें (Gurgaon Gridlock) लग गईं. दिल्ली-जयपुर एक्सप्रेसवे (NH-48) पर 7 से 8 किलोमीटर लंबा जाम लग गया. लोगों को घंटों अपने गाड़ियों में ही फंसे रहना पड़ा. राजीव चौक (Rajiv Chowk) के पास का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हेडलाइट्स की अंतहीन कतार (Gurugram Traffic) दिखाई दे रही है. ऐसे लग रहा है मानों गाड़ियां सड़कों पर रेंग रही हो. कई जगहों पर तीन फीट तक पानी भर गया, जिससे वाहन रुक गए.

गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस (Gurugram Police) के मुताबिक, सोमवार को हेल्पलाइन नंबर पर लगभग 200 कॉल आईं, जिनमें लोगों ने फंसे होने की शिकायत की और मदद मांगी.

गुरुग्राम में बारिश के कारण भीषण जाम

गुरुग्राम की ट्रैफिक पर लोगों ने कसा तंज

बारिश ने बुनियादी ढांचे की खोली पोल

सबसे ज्यादा परेशानी दिल्ली-जयपुर हाईवे (Delhi-Jaipur Highway), द्वारका एक्सप्रेसवे (Dwarka Expressway) और हीरो होंडा चौक (Hero Honda Chowk) पर देखी गई. जलभराव को दूर करने के लिए पंप लगाए गए, लेकिन बारिश रुकने के बावजूद स्थिति सुधरने में काफी समय लगा. ऑफिस से घर लौट रहे लोग देर रात तक सड़क पर ही फंसे रहे.

बारिश ने एक बार फिर गुरुग्राम के बुनियादी ढांचे की पोल खोल दी है. लोग जल निकासी (Gurgaon Waterlogging) की कमी और खराब योजना से परेशान हैं. सवाल यह है कि गुरुग्राम जैसे बड़े व्यावसायिक केंद्र के लोग कब तक ऐसी समस्याओं से जूझते रहेंगे.

स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा

लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया और गुरुग्राम को "ट्रैफिक का बुरा सपना" बताया. कई यूजर्स ने सवाल उठाया कि स्मार्ट सिटी होने का दावा करने वाला यह शहर चंद घंटों की बारिश में ही जलमग्न क्यों हो जाता है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या हर साल दोहराई जाती है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस समाधान नहीं निकलता.