सड़क पर स्वतंत्रता दिवस मना रहे पाकिस्तानियों के एक समूह ने कार के अंदर बैठे पालतू कुत्ते को मारा थप्पड़, देखें हैरान करने वाला Viral Video

युवाओं ने कार में बैठे कुत्ते को मारा थप्पड़ (Photo Credits: X)

Viral Video: भारत में जहां 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) का जश्न मनाया जाता है तो वहीं उससे ठीक एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान अपनी आजादी का जश्न मनाता है. वहीं पाकिस्तान (Pakistan) से एक विचलित कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर पाकिस्तान के क्वेटा (Quetta) में स्वतंत्रता दिवस के जश्न के दौरान एक पालतू कुत्ते (Pet Dog) को थप्पड़ मारते हुए देखा जा सकता है. फुटेज में एक पालतू साइबेरियन हस्की (Siberian Husky) को कार के पिछले हिस्से में खिड़की से बाहर सिर निकाले बैठे दिखाया गया है, जिसे एक समूह बिना किसी वजह से थप्पड़ मारता है. इस नजारे को देखने के बाद लोगों का आक्रोश भड़क उठा है और लोग ऐसा करने वालों को जमकर लताड़ लगा रहे हैं.

इस वीडियो को @khialay नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है. इसके साथ कैप्शन लिखा है- क्वेटा में आज़ादी का जश्न... शेयर किए जाने के बाद से अब तक इस वीडियो को 1 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं. कथित तौर पर यह वीडियो 13 और 14 अगस्त की दरम्यानी रात का है. वीडियो पर इंटरनेट पर खूब प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. एक यूजर ने लिखा है- वह कुत्ता पूरे देश से ज़्यादा समझदार था. एक अन्य यूजर ने कहा- खूनी गुंडों, आप पाकिस्तानियों से क्या उम्मीद करते हैं? यह भी पढ़ें: Viral Video: सड़क के किनारे बच्चों के साथ बैठकर खेलता दिखा कुत्ता, जिगरी दोस्ती का क्यूट वीडियो हुआ वायरल

युवाओं के एक समूह ने कार में बैठे कुत्ते को कथित तौर पर थप्पड़ मारा

Celebration of Freedom in Quetta pic.twitter.com/8iJP3YEdgW — Bismillah Jan (@khialay) August 14, 2025

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल चलाते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं, जिनमें से एक बाइक पर तीन लोग बैठे दिख रहे हैं. ये समूह सड़कों पर जश्न मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन्ही में से एक शख्स बाइक से उतरकर कार की तरफ बढ़ता है और बिना किसी उकसावे के कुत्ते को थप्पड़ मार देता है, फिर वह बेरहमी से हंसते हुए खिसक जाता है. कुत्ता इस अप्रत्याशित हमले से स्तब्ध दिखाई देता है. कार के अंदर बैठा एक व्यक्ति गुस्से से प्रतिक्रिया करता है और समूह का सामना करने के लिए बाहर झुकता है, लेकिन बदमाश हंसते रहते हैं और भागने से पहले वाहन पर एक प्लास्टिक की बोतल भी फेंक देते हैं.