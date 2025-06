OLX पर बिक रहा है केरल में खड़ा ब्रिटिश F-35 फाइटर जेट? जानें इस वायरल खबर की सच्चाई

आजकल सोशल मीडिया पर क्या कुछ वायरल नहीं होता. ऐसी ही एक मज़ेदार लेकिन झूठी खबर केरल से आई है, जहां एक ब्रिटिश लड़ाकू विमान F-35B को OLX पर बेचने का दावा किया गया. आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और इस दावे में कितनी सच्चाई है.

मामला क्या है?

हाल ही में, ब्रिटेन का एक F-35B फाइटर जेट तकनीकी खराबी के कारण केरल के तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर अचानक उतरा. यह दुनिया के सबसे महंगे और आधुनिक लड़ाकू विमानों में से एक है और तब से यह वहीं खड़ा है.

वायरल पोस्ट में क्या था?

इसी बीच, सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो गया. यह स्क्रीनशॉट OLX की एक पोस्ट जैसा लग रहा था, जिसमें इसी F-35 फाइटर जेट की तस्वीर थी. पोस्ट में लिखा था कि यह विमान 4 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 33 करोड़ रुपये) में बिकाऊ है.

India is not for Beginners 😂🔥🔥 Indians put Royal Navy's #F35B stealth fighter jet for sale on OLX, which has been grounded in Kerala's #Thiruvananthapuram airport for 6 days. pic.twitter.com/bKLXosPNkp — Rocket Singh Loki Head Chef @ Gryffindor भोजनालय (@DegreeWaleBabu) June 20, 2025

मज़ाक की बात तो यह है कि पोस्ट में विमान की खासियतें भी बताई गई थीं, जैसे - ऑटोमैटिक पार्किंग, एकदम नए टायर और नई बैटरी. ये सारी बातें किसी कार के विज्ञापन जैसी लग रही थीं.

Who the hell did this! LMAO. Royal Navy's F-35B for sale. pic.twitter.com/6Y7aq1pUQ2 — Shihab (@ShihabudeenMb) June 18, 2025

क्या यह खबर सच है?

नहीं, यह वायरल पोस्ट पूरी तरह से नकली है. यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं जिनसे यह साफ़ हो जाता है:

OLX पर कोई पोस्ट नहीं: जब OLX की आधिकारिक वेबसाइट पर खोजबीन की गई, तो ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं मिली.

कीमत डॉलर में क्यों?: OLX पर भारत में, खासकर केरल से, बेचे जाने वाले सामान की कीमत भारतीय रुपये में होती है, न कि अमेरिकी डॉलर में. यह इस बात का एक और बड़ा सबूत है कि पोस्ट मनगढ़ंत थी.

तो फिर असली कहानी क्या है?

असली कहानी यह है कि यह ब्रिटिश F-35B फाइटर जेट ब्रिटेन के 'HMS प्रिंस ऑफ वेल्स' विमानवाहक पोत का हिस्सा है. यह पोत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में तैनात है और इसने हाल ही में भारतीय नौसेना के साथ मिलकर सैन्य अभ्यास भी किया था.

Malayalis have put the British F-35 fighter jet on sale online in OLX 😂😂 pic.twitter.com/6YvzXPDefk — Mini Nair (@minicnair) June 17, 2025

विमान के हाइड्रोलिक सिस्टम में कुछ तकनीकी खराबी आ गई है, जिसे ठीक करने के लिए ब्रिटिश इंजीनियर लगातार काम कर रहे हैं. जब तक यह ठीक नहीं हो जाता, विमान कहीं नहीं जा सकता. इसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को सौंपी गई है.

तो अगली बार जब आप ऐसी कोई अजीब खबर देखें, तो यकीन करने से पहले उसकी सच्चाई जरूर परख लें.