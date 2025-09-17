PM मोदी के 75वें जन्मदिन पर दुनिया भर से शुभकामनाओं की बौछार, इन वैश्विक नेताओं ने दी बधाई

आज 17 सितंबर 2025 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर से लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं. खासतौर पर कई वैश्विक नेता और बड़े नामों ने सोशल मीडिया या बयानों के जरिए अपनी शुभकामनाएं भेजी हैं. चलिए, देखते हैं कि अब तक किन-किन बड़े नेताओं ने उन्हें विश किया है. ये जानकारी न्यूज रिपोर्ट्स और अपडेट्स से ली गई है, और ये दिन भर में और बढ़ सकती है.सबसे पहले, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को अपना 'दोस्त' कहते हुए जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कमाल किया है.

ट्रंप ने ये मैसेज सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो काफी वायरल हो रहा है.फिर, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने भी मोदी जी को विश किया. उन्होंने भारत-ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए मोदी जी की तारीफ की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की.

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी शुभकामनाएं भेजीं. सुनक ने मोदी जी के लीडरशिप और भारत की प्रगति की सराहना की.

वो खुद भारतीय मूल के हैं, तो उनका मैसेज और भी स्पेशल लगता है.रूस के भारत में राजदूत डेनिस अलीपोव ने भी गर्मजोशी से बधाई दी. उन्होंने कहा कि मोदी जी के जन्मदिन पर रूस की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं.

रूस और भारत के रिश्ते काफी मजबूत हैं, और ये मैसेज उसकी मिसाल है.इसके अलावा, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने भी मोदी जी को विश किया. गेट्स ने भारत में हेल्थ और डेवलपमेंट के कामों के लिए मोदी जी की तारीफ की.

हालांकि गेट्स कोई सरकारी नेता नहीं हैं, लेकिन उनकी वैश्विक पहचान इतनी बड़ी है कि ये लिस्ट में शामिल करना बनता है.भारत में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कई मंत्री जैसे नितिन गडकरी ने बधाई दी, लेकिन हम यहां सिर्फ वैश्विक नेताओं पर फोकस कर रहे हैं. दिन भर में और भी नेता विश कर सकते हैं, जैसे चीन, फ्रांस या अन्य देशों से.मोदी जी का जन्मदिन बीजेपी ने 'सेवा पखवाड़ा' के रूप में मनाया जा रहा है, जहां देश भर में हेल्थ कैंप और अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं. ये दिखाता है कि उनका जन्मदिन सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि सेवा का मौका भी है.अगर आप भी विश करना चाहें, तो सोशल मीडिया पर #HappyBirthdayPMModi ट्रेंड कर रहा है. मोदी जी को लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं!