PM Modi 75th Birthday Special: पीएम मोदी के जीवन पर बनी फिल्में और वेब सीरीज हैं खास, दिखाती हैं प्रेरणादायी यात्रा

मुंबई, 17 सितंबर : भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. एक गरीब घर से निकलकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने की उनकी यात्रा से लोगों को प्रेरणा मिलती है. पीएम मोदी ने अपने जीवन के हर संघर्ष को आत्मबल और मेहनत से पार किया. उनकी कहानी करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणादायक है. यही वजह है कि फिल्म और वेब सीरीज की दुनिया ने भी उनके जीवन के अलग-अलग पहलुओं को पर्दे पर दिखाने की कोशिश की है. कहीं उनके बचपन की सादगी दिखाई गई है, तो कहीं देशहित में लिए गए कड़े फैसलों को स्क्रीन पर उतारा गया है. इन फिल्मों और सीरीज को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर कोई घर बैठे देख सकता है.

पीएम नरेंद्र मोदी :- इस फिल्म में अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने नरेंद्र मोदी का किरदार निभाया था. ओमंग कुमार के निर्देशन में बनी यह फिल्म नरेंद्र मोदी की पूरी जीवन यात्रा पर आधारित है. इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक छोटे से कस्बे में पला-बढ़ा बच्चा आगे चलकर देश का प्रधानमंत्री बनता है. फिल्म में उनके संघर्ष, जीवन में आई मुश्किलें और उनके मजबूत इरादों को विस्तार से बताया गया है. यह फिल्म एक प्रेरणादायक कहानी है, जिसे आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं.

चलो जीते हैं :- यह नरेंद्र मोदी के बचपन की कहानी पर आधारित है. यह फिल्म 2018 में रिलीज हुई, जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक छोटा बच्चा, जो अपने आसपास की गरीबी और समस्याओं को देखकर बेचैन होता है, लोगों की मदद करने के सपने देखने लगता है. इस फिल्म में पीएम मोदी के बचपन का किरदार धैर्य दरजी ने निभाया है. वहीं निर्देशन मंगेश हडावले ने किया है. यह फिल्म बच्चों और युवाओं को सच्ची प्रेरणा देती है. यह जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है.

मोदी : ए जर्नी ऑफ कॉमन मैन :- यह वेब सीरीज 2019 में रिलीज हुई थी. इसमें बताया गया है कि कैसे नरेंद्र मोदी ने सामान्य परिवार में जन्म लेकर राजनीति में अपनी पहचान बनाई. सीरीज में उनके बचपन से लेकर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर विस्तार से दिखाया गया है. इसमें राजनीतिक चुनौतियां, विचारधारा और देश सेवा की भावना को बारीकी से समझाया गया है. इस सीरीज को जियो हॉटस्टार पर देखा जा सकता है. इसमें फैजल खान, आशीष शर्मा और महेश ठाकुर जैसे कलाकारों ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं.

अवरोध :- यह वेब सीरीज प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में लिए गए एक ऐतिहासिक फैसले 'नोटबंदी' पर आधारित है. इस सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक बड़ा और साहसिक कदम उठाया गया. इसमें अभिनेता विक्रम गोखले ने प्रधानमंत्री का किरदार निभाया. इसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं.

उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक :- यह फिल्म पूरी तरह नरेंद्र मोदी पर नहीं है, लेकिन इसमें उनके एक ऐतिहासिक फैसले 'सर्जिकल स्ट्राइक' को दिखाया गया है. विक्की कौशल की मुख्य भूमिका वाली यह फिल्म 2019 में रिलीज हुई थी और बड़ी हिट साबित हुई. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर हमला किया. इसमें नरेंद्र मोदी का किरदार रजित कपूर ने निभाया है, जो छोटे लेकिन असरदार रोल में नजर आते हैं. फिल्म देशभक्ति से भरपूर है. आप इसे जी5 पर देख सकते हैं.