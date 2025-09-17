सेवा पखवाड़ा: प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर भाजपा शासित राज्यों में अलग-अलग कार्यक्रमों का आयोजन

पीएम मोदी का ऐलान- युवाओं को नौकरी, टैक्स में राहत (Photo : X)

नई दिल्ली, 17 सितंबर : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के 75वें जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित राज्यों में सेवा पखवाड़ा के तहत अलग-अलग सामाजिक और पर्यावरणीय कार्यक्रम आयोजित किए गए. इस दौरान स्वच्छता अभियान, रक्तदान शिविर, पौधरोपण, और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से देशभर में उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मनाया गया. ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सैनिक स्कूल, गोशाला में 'एक पेड़ मां के नाम 2.0' अभियान में हिस्सा लिया. इस अवसर पर ओडिशा के पंचायती राज मंत्री रवि नारायण नाइक और पूर्व विधायक नौरी नाइक भी उपस्थित थे.

केंद्रीय मंत्री ने 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधरोपण भी किया. उन्होंने छात्रों से पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण में सक्रिय भागीदारी की अपील की. उन्होंने कहा, "इस शुभ अवसर पर, पूरे देश ने उन्हें अनोखे तरीके से सम्मानित करने का प्रयास किया है. ओडिशा में, नागरिकों और राज्य सरकार ने राज्य की धरती पर 75 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है." केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर पौधरोपण किया. उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं. उन्होंने बचपन से लेकर अब तक अपना पूरा जीवन भारत माता की सेवा में समर्पित कर दिया है." राजस्थान के अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना और हवन कर प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की. उनके साथ प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, जिला प्रमुख बालवीर छल्ला, और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे. यह भी पढ़ें : Ahmednagar Railway Station Renamed Ahilyanagar: देश में एक और स्टेशन का नाम बदला, अहमदनगर रेलवे स्टेशन अब अहिल्यानगर के नाम से जाना जाएगा

जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जवाहर कला केंद्र में सेवा पखवाड़ा के तहत प्रदर्शनी का अवलोकन किया और प्रधानमंत्री पर आधारित एक वृत्तचित्र देखा. इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नगाड़ा बजाकर उत्सव की शुरुआत की. इसके अलावा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और विधायक बालमुकुंद आचार्य ने हवा महल पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया. राठौड़ ने कार्यकर्ताओं को चाय बनाकर पिलाई और प्रधानमंत्री के जनसेवा कार्यों की सराहना की. गुजरात के अहमदाबाद के विश्व के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और रक्तदाताओं का उत्साह बढ़ाया. उन्होंने कहा, "रक्तदान महादान है, और प्रधानमंत्री ने इसे जनसेवा के रूप में प्रोत्साहित किया है."

अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने भी इस अवसर पर 3 लाख यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखने की बात कही. गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने भी इस आयोजन में हिस्सा लिया. गांधीनगर में विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी ने पथिक आश्रय एसटी बस स्टैंड पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और स्वच्छता की शपथ दिलाई. सूरत में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने इच्छानाथ शिव मंदिर में पूजा-अर्चना की और स्वच्छता मुहिम में सफाईकर्मियों के साथ झाड़ू लगाया. सीआर पाटिल कहते हैं, "गुजराती इस बात पर गर्व महसूस करते हैं कि उनका जन्म गुजरात में हुआ. उनके उल्लेखनीय व्यक्तित्व ने भारत की वैश्विक छवि को बदल दिया है और आज भारत आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में है."

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मास्टर कैंटन बस स्टेशन पर स्वच्छता अभियान में भाग लिया. मोहन चरण माझी ने कहा, "यह प्रधानमंत्री मोदी का 75वां जन्मदिन है, अत्यंत खुशी का क्षण है. उनके जन्मदिन पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. उनके नेतृत्व में न केवल ओडिशा, बल्कि पूरा देश एक स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रहा है और भारत विश्व में अग्रणी बनने की ओर अग्रसर है. देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ किया और स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया. उन्होंने स्वच्छता कार्यों में जुटे लोगों को सम्मानित किया और सभी से स्वच्छता अपनाने की अपील की.

हिमाचल प्रदेश के मंडी में माता सिद्ध काली मंदिर में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और सांसद कंगना रनौत ने महायज्ञ में भाग लिया. यह आयोजन प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में किया गया.हरियाणा के रोहतक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया. सैनी ने सुभाष चौक से स्वच्छता अभियान और नशा मुक्त हरियाणा मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. साथ ही, मानसरोवर पार्क में पौधरोपण भी किया गया. नायब सिंह सैनी ने कहा, "आज मैं प्रधानमंत्री मोदी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं. पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए काम किया है." दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित कर्तव्य पथ पर सेवा संकल्प वॉक के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया.

रेखा गुप्ता ने कहा, "आज कर्तव्य पथ पर सेवा संकल्प पदयात्रा विकसित भारत के साथ आगे बढ़ रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली के विकास की एक नई यात्रा का प्रतीक है. उन्होंने हमेशा अपने जन्मदिन को सेवा के संकल्प के रूप में मनाया है." दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने रक्तदान किया, जबकि विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रधानमंत्री के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया. यह प्रदर्शनी 2 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें तीन सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं. दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुद्वारा बंगला साहिब में अखंड पाठ साहिब का भोग डाला और पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार के विकास कार्यों को जनता के सामने रखने की बात कही. बिहार के गयाजी में भाजपा नेता मनीष पंकज मिश्रा के नेतृत्व में मंगला गौरी शक्तिपीठ मंदिर में विशेष पूजा, हवन और पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई. महाराष्ट्र के अमरावती के अंबादेवी मंदिर में सांसद डॉ. अनिल बोंडे और डॉ. वसुधा बोंडे ने पूजा-अर्चना की और 75 दीप प्रज्वलित किए. उन्होंने प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प की सराहना की और उनकी सेवा भावना की प्रेरणा से कार्य करने की प्रार्थना की.