Fact Check: राजस्थान के जैसलमेर में हो रहा है जबरदस्त लाइट शो? जानें वायरल वीडियो का सच

Viral Light Show Video Not From Rajasthan’s Jaisalmer | X

इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रेत के बीचों-बीच एक शानदार लाइट शो नजर आ रहा है. इस वीडियो को कई यूजर्स राजस्थान के जैसलमेर का बताकर शेयर कर रहे हैं. वीडियो में बड़ी संख्या में लोग बैठकर लाइट शो का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं. कई लोगों ने कैप्शन में लिखा, “अपना जैसलमेर भी दुबई से कम नहीं.”

लेकिन जब इस वायरल वीडियो की सच्चाई की पड़ताल की गई तो सामने आया कि इसका राजस्थान से कोई संबंध नहीं है. यह वीडियो दरअसल नॉर्थ-वेस्ट चीन के गांसू प्रांत के Dunhuang का है.

लाइट शो का वीडियो हो रहा है वायरल

एक सोशल मीडिया यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “अपने जैसलमेर का रात का सीन… देख लो अपना जैसलमेर भी दुबई से कम नहीं.” इस पोस्ट को हजारों लोगों ने शेयर किया और कमेंट में कई यूजर्स ने इसे सच मान लिया.

राजस्थान का बताया जा रहा है यह वीडियो

चीन का है वायरल हो रहा Video

क्या है सच?

वायरल वीडियो का फैक्ट चेक किया तो पता चला कि यह वीडियो राजस्थान का नहीं है बल्कि चीन का है. Instagram पर dunhuang_plus नाम के अकाउंट पर इस वीडियो को 8 अगस्त 2025 को अपलोड किया गया था.

चीन के एक YouTube चैनल पर भी यही वीडियो पोस्ट किया गया. इसमें भी बताया गया कि वीडियो चीन के डुनहुआंग का है. इसके अलावा Facebook पेज पर भी यह वीडियो शेयर किया गया. ये सभी वीडियो चीन के प्रसिद्ध टूरिस्ट स्पॉट का है, जहां बड़ी संख्या में लोग सूर्यास्त और लाइट शो देखने पहुंचते हैं.

झूठे दावे से बचें

जांच में साफ हो गया कि रेत के बीचों-बीच लाइट शो का यह वीडियो राजस्थान के जैसलमेर का नहीं बल्कि चीन के डुनहुआंग का है. इसे गलत दावे के साथ भारत से जोड़कर सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है.

किसी भी वायरल वीडियो या फोटो पर विश्वास करने से पहले उसकी जांच जरूर करें, ताकि गलत जानकारी फैलने से रोकी जा सके.