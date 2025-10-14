Fact Check: इटली के इस टाउन में बसने और वहां बच्चे पैदा करने के लिए मिल रहे हैं 30,000 यूरो? जानें क्या है दावे का सच

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इटली का छोटा सा टाउन Presicce-Acquarica लोगों को वहां बसने और बच्चे पैदा करने के बदले 30,000 यूरो (लगभग 1 करोड़ रुपये) तक की राशि दे रहा है. इतना ही नहीं, वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि वहां लोगों को “पत्नी, वीजा और घर” भी दिया जा रहा है.
यह वीडियो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल रहा है और लोग इसे “इटली में बसने का सुनहरा मौका” बताकर शेयर कर रहे हैं.
क्या है वायरल वीडियो का दावा?
वीडियो में बताया गया है कि Presicce-Acquarica टाउन में आबादी घटने के कारण वहां की सरकार लोगों को बसाने के लिए कैश ग्रांट, वीजा और महिला साथी तक मुहैया करा रही है. साथ ही वीडियो में Mizmaxs नाम की एक वेबसाइट का लिंक भी दिया गया है, जहां जाकर रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया है.
इटली में बसने की फर्जी स्कीम फिर चर्चा में
इस दावे के चलते कई यूजर्स उत्साहित हो गए और इसे सच मानने लगे. लेकिन क्या सच में इटली ऐसा ऑफर दे रहा है?
Fact Check: भ्रामक और पुराना है यह दावा
जांच में सामने आया कि यह दावा आधा सच और आधा झूठ है. Presicce-Acquarica ने 2021 में एक स्कीम शुरू की थी, जिसमें पुराने घर खरीदने वाले लोगों को आर्थिक सहायता दी जाती थी. यह स्कीम केवल उन घरों पर लागू थी जो 1991 से पहले बने थे, और आवेदकों को वहां स्थायी निवासी बनना जरूरी था. यह योजना अब 2023 में बंद हो चुकी है और फिलहाल किसी नए व्यक्ति को इस स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा.
इसमें न तो विदेशी नागरिकों को वीजा दिया जा रहा था और न ही महिला साथी.
प्रेसीचे-अक्वारीका, इटली के पुगलिया (Puglia) क्षेत्र में स्थित एक ऐतिहासिक और खूबसूरत टाउन है. यहां बारोक स्टाइल की इमारतें, जैतून के पेड़ और आयोनियन सागर के पास होने की वजह से बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं. हालांकि अतीत में यहां नई जनसंख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए गए थे, वर्तमान में कोई भी ऐसी योजना सक्रिय नहीं है.
वेबसाइट ‘Mizmaxs’ भी है फर्जी
जांच में यह भी पाया गया कि वायरल वीडियो में जिस Mizmaxs वेबसाइट का जिक्र किया गया है, उसका इटली की सरकार या टाउन प्रशासन से कोई संबंध नहीं है. इस साइट का इस्तेमाल लोगों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है.