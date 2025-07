Fact Check: क्या वित्त मंत्रालय भारत के प्रत्येक नागरिक को 46,715 रुपये की वित्तीय सहायता दे रहा है? PIB ने वायरल खबर का किया पर्दाफाश

नई दिल्ली, 18 जुलाई: व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक संदेश वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि भारत सरकार गरीब नागरिकों को 46,715 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है. इस संदेश में एक लिंक दिया गया है और उपयोगकर्ताओं को उस पर क्लिक करने, अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरने और वित्त मंत्रालय द्वारा कथित तौर पर शुरू की गई एक योजना के तहत "लाभ का दावा" करने का निर्देश दिया गया है. यह पोस्ट वैध दिखने के लिए तैयार की गई है और ध्यान आकर्षित करने के लिए अनौपचारिक लेकिन प्रेरक भाषा का इस्तेमाल किया गया है. इसमें आमतौर पर लिखा होता है. "सरकार से 46,715 रुपये पाने के लिए बस लिंक पर क्लिक करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करें." यह संदेश व्हाट्सएप ग्रुपों और निजी संदेशों में व्यापक रूप से प्रसारित किया जा रहा है, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को लक्षित करके, जो सीधे नकद लाभ की संभावना से लुभाए जा सकते हैं. यह भी पढ़ें: FACT CHECK: केंद्र सरकार द्वारा सभी महिलाओं को फ्री सोलर आटा चक्की दिया जाएगा? वायरल दावा निकला फर्जी, जानें सच

हालांकि, इस दावे को अब प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की फैक्ट चेक यूनिट ने आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है. पीआईबी ने पुष्टि की है कि वित्त मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई योजना शुरू नहीं की गई है और वायरल हो रहा संदेश एक घोटाले का हिस्सा है. जिसका उद्देश्य आम लोगों से व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करना है.

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 18, 2025